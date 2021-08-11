В Кировоградской области у местных депутатов нашли арсенал оружия (фото)

По информации журналистов, оружие было изъято у представителей партии "Свобода".

Служба безопасности Украины обнаружила у трех депутатов поселковых советов в Кировоградской области незарегистрированное огнестрельное оружие, среди которого – пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы, сообщает в среду, 12 августа пресс-центр ведомства.

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Сообщается, что среди подозреваемых — руководитель областной организации одной из политсил, в связи с чем силовики проверяют версию о возможном использовании вооружения для расшатывания обстановки в области накануне Дня независимости.

LIGA.net, ссылаясь на свои источники, сообщает, что оружие изъяли у депутатов партии "Свобода".

[ + – ] Изъятое оружие [ + – ] Удостоверение одного из задержанных [ + – ] Изъятые деньги [ + – ] Часть арсенала [ + – ] Часть изъятого оружия

Утверждается, что депутатами была налажена коррупционная схема получения денег от предпринимателей: в частности, они требовали 60 тысяч долларов от руководителя одной из коммерческих структур в сфере энергетики, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

За взятку предпринимателю пообещали закрыть производство и, соответственно, избежать таким образом уголовной ответственности. Двух подозреваемых задержали после передачи всей суммы взятки.

Напомним, в июне появилась информация о том, что священнослужитель торговал оружием и боеприпасами в одном из сел Львовщины.

А в апреле прошлого года на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружен самый крупный с начала боевых действий на Донбассе незаконный арсенал оружия.

Позже выяснилось, что обнаруженный силовиками склад оружия с БТР и "Рапирой" принадлежит спецназу.