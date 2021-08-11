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У Кіровоградській області у місцевих депутатів знайшли арсенал зброї (фото)

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Кіровоградська область, депутати, зброя,
Фото: ssu.gov.ua | Затримані підозрювані

За інформацією журналістів, зброя була вилучена у представників партії "Свобода".

Служба безпеки України знайшла у трьох депутатів селищних рад у Кіровоградській області незареєстровану вогнепальну зброю, серед якої — пістолети з бойовими патронами і пристроєм для безшумної стрільби, повідомляє в середу, 12 серпня, пресцентр відомства.

Повідомляється, що серед підозрюваних — керівник обласної організації однієї з політсил, у зв'язку з чим силовики перевіряють версію про можливе використання озброєння для розхитування ситуації в області напередодні Дня незалежності.

LIGA.net, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що зброю вилучили у депутатів партії "Свобода".

Вилучена зброя
Вилучена зброя
Посвідчення одного із затриманих
Посвідчення одного із затриманих
Вилучені гроші
Вилучені гроші
Частина арсеналу
Частина арсеналу
Частина вилученої зброї
Частина вилученої зброї
Вилучена зброя
Посвідчення одного із затриманих
Вилучені гроші
Частина арсеналу
Частина вилученої зброї

Стверджується, що депутатами була налагоджена корупційна схема отримання грошей від підприємців: зокрема, вони вимагали 60 тисяч доларів від керівника однієї з комерційних структур у сфері енергетики, підозрюваного в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За хабар підприємцю пообіцяли закрити провадження і, відповідно, уникнути так кримінальної відповідальності. Двох підозрюваних затримали після передавання всієї суми хабара.

Нагадаємо, в червні з'явилася інформація про те, що священнослужитель торгував зброєю і боєприпасами в одному із сіл Львівщини.

А в квітні минулого року на території Донецької та Дніпропетровської областей знайдений найбільший з початку бойових дій на Донбасі незаконний арсенал зброї.

Пізніше з'ясувалося, що знайдений силовиками склад зброї з БТР і "Рапіра" належить спецназу.