У Кіровоградській області у місцевих депутатів знайшли арсенал зброї (фото)
За інформацією журналістів, зброя була вилучена у представників партії "Свобода".
Служба безпеки України знайшла у трьох депутатів селищних рад у Кіровоградській області незареєстровану вогнепальну зброю, серед якої — пістолети з бойовими патронами і пристроєм для безшумної стрільби, повідомляє в середу, 12 серпня, пресцентр відомства.
Повідомляється, що серед підозрюваних — керівник обласної організації однієї з політсил, у зв'язку з чим силовики перевіряють версію про можливе використання озброєння для розхитування ситуації в області напередодні Дня незалежності.
LIGA.net, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що зброю вилучили у депутатів партії "Свобода".
Стверджується, що депутатами була налагоджена корупційна схема отримання грошей від підприємців: зокрема, вони вимагали 60 тисяч доларів від керівника однієї з комерційних структур у сфері енергетики, підозрюваного в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
За хабар підприємцю пообіцяли закрити провадження і, відповідно, уникнути так кримінальної відповідальності. Двох підозрюваних затримали після передавання всієї суми хабара.
Нагадаємо, в червні з'явилася інформація про те, що священнослужитель торгував зброєю і боєприпасами в одному із сіл Львівщини.
А в квітні минулого року на території Донецької та Дніпропетровської областей знайдений найбільший з початку бойових дій на Донбасі незаконний арсенал зброї.
Пізніше з'ясувалося, що знайдений силовиками склад зброї з БТР і "Рапіра" належить спецназу.