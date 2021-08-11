У Кіровоградській області у місцевих депутатів знайшли арсенал зброї (фото)

За інформацією журналістів, зброя була вилучена у представників партії "Свобода".

Служба безпеки України знайшла у трьох депутатів селищних рад у Кіровоградській області незареєстровану вогнепальну зброю, серед якої — пістолети з бойовими патронами і пристроєм для безшумної стрільби, повідомляє в середу, 12 серпня, пресцентр відомства.

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Повідомляється, що серед підозрюваних — керівник обласної організації однієї з політсил, у зв'язку з чим силовики перевіряють версію про можливе використання озброєння для розхитування ситуації в області напередодні Дня незалежності.

LIGA.net, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що зброю вилучили у депутатів партії "Свобода".

[ + – ] Вилучена зброя [ + – ] Посвідчення одного із затриманих [ + – ] Вилучені гроші [ + – ] Частина арсеналу [ + – ] Частина вилученої зброї

Стверджується, що депутатами була налагоджена корупційна схема отримання грошей від підприємців: зокрема, вони вимагали 60 тисяч доларів від керівника однієї з комерційних структур у сфері енергетики, підозрюваного в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За хабар підприємцю пообіцяли закрити провадження і, відповідно, уникнути так кримінальної відповідальності. Двох підозрюваних затримали після передавання всієї суми хабара.

Нагадаємо, в червні з'явилася інформація про те, що священнослужитель торгував зброєю і боєприпасами в одному із сіл Львівщини.

А в квітні минулого року на території Донецької та Дніпропетровської областей знайдений найбільший з початку бойових дій на Донбасі незаконний арсенал зброї.

Пізніше з'ясувалося, що знайдений силовиками склад зброї з БТР і "Рапіра" належить спецназу.