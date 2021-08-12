В Киеве водитель троллейбуса под наркотиками возил пассажиров (фото)

Наличие в крови мужчины запрещенных веществ подтвердила лабораторная экспертиза.

В Киеве патрульные обнаружили у водителя троллейбуса явные признаки наркотического опьянения, сообщает в Facebook пресс-служба столичной патрульной полиции.

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Правоохранители остановили на проспекте Свободы для проверки троллейбус ЛАЗ с пассажирами. У водителя транспортного средства были обнаружены явные признаки наркотического опьянения.

Мужчина согласился на осмотр у врача-нарколога, в результате которого специалист подтвердил, что водитель употреблял наркотики.

На мужчину составлен протокол, а от руководителя троллейбусного депо полицейские потребовали усилить контроль за водителями, выезжающими в рейсы.

[ + – ] Сообщение пресс-служба Киевской патрульной полиции

Напомним, в конце июля Нацполиция отменила админпротокол за вождение автомобиля под воздействием наркотиков, составленный на народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара.

Фокус писал о том, что 23 июля в Киеве правоохранители задержали партию героина стоимостью миллиард гривен.

Также сообщалось, что в марте 2021 года в Киеве пьяный полицейский сел за руль, а затем ранил двух человек, выстрелив в них из пистолета.