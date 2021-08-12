У Києві водій тролейбуса під наркотиками возив пасажирів (фото)
Наявність в крові чоловіка заборонених речовин підтвердила лабораторна експертиза.
У Києві патрульні виявили у водія тролейбуса явні ознаки наркотичного сп'яніння, повідомляє у Facebook пресслужба столичної патрульної поліції.
Правоохоронці зупинили на проспекті Свободи для перевірки тролейбус ЛАЗ з пасажирами. У водія транспортного засобу було виявлено явні ознаки наркотичного сп'яніння.
Чоловік погодився на огляд у лікаря-нарколога, в результаті якого фахівець підтвердив, що водій вживав наркотики.
На чоловіка складено протокол, а від керівника тролейбусного депо поліцейські зажадали посилити контроль за водіями, які виїжджають в рейси.
Нагадаємо, в кінці липня Нацполіція скасувала адмінпротокол за керування автомобілем під впливом наркотиків, складений на народного депутата від "Слуги народу" Євгенія Брагара.
Фокус писав про те, що 23 липня в Києві правоохоронці затримали партію героїну вартістю мільярд гривень.
Також повідомлялося, що у березні 2021 року в Києві п'яний поліцейський сів за кермо, а потім поранив двох людей, вистріливши в них з пістолета.