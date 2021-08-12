У Києві водій тролейбуса під наркотиками возив пасажирів (фото)

Наявність в крові чоловіка заборонених речовин підтвердила лабораторна експертиза.

У Києві патрульні виявили у водія тролейбуса явні ознаки наркотичного сп'яніння, повідомляє у Facebook пресслужба столичної патрульної поліції.

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Правоохоронці зупинили на проспекті Свободи для перевірки тролейбус ЛАЗ з пасажирами. У водія транспортного засобу було виявлено явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Чоловік погодився на огляд у лікаря-нарколога, в результаті якого фахівець підтвердив, що водій вживав наркотики.

На чоловіка складено протокол, а від керівника тролейбусного депо поліцейські зажадали посилити контроль за водіями, які виїжджають в рейси.

[ + – ] Повідомлення пресслужби Київської патрульної поліції

Нагадаємо, в кінці липня Нацполіція скасувала адмінпротокол за керування автомобілем під впливом наркотиків, складений на народного депутата від "Слуги народу" Євгенія Брагара.

Фокус писав про те, що 23 липня в Києві правоохоронці затримали партію героїну вартістю мільярд гривень.

Також повідомлялося, що у березні 2021 року в Києві п'яний поліцейський сів за кермо, а потім поранив двох людей, вистріливши в них з пістолета.