Статистика коронавируса на 13 августа: 1263 новых случая COVID-19, госпитализировано 613 человек

73 ребенка и 52 медицинских работника заразились коронавирусной инфекций за минувший день. Жертвами COVID-19 стали 44 пациента.

За минувшие сутки в Украине официально выявили 1263 новых случая заражения COVID-19. Свежую статистику публикует пресс-служба Минздрава.

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По данным министерства, с коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 613 человек.

Жертвами коронавируса за минувший день в Украине стали 44 пациента. Среди зараженных COVID-19 — 73 ребенка и 52 медицинских сотрудника.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 1263 человека;

выздоровело — 1007 человек;

летальные случаи — 44;

госпитализировано — 613 человек.

В Украине снова наблюдается рост числа госпитализаций с COVID-19:

7 августа — 534 человек;

8 августа — 561 человек;

9 августа — 355 человек;

10 августа — 400 человек;

11 августа — 648 человек;

12 августа — 588 человек;

13 августа — 613 человек.

Медики за минувшие сутки сделали 47355 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 22318;

методом ИФА — 8133;

экспресс-тесты на COVID-19 — 16904.

Лидерами за сутки по новым случаям заражения коронавирусной инфекции, как рассказывают в Минздраве, являются Киев, Одесская и Донецкая области:

Киев — 166 случаев;

Одесская область — 99 случаев;

Донецкая область — 84 случая;

Харьковская область — 78 случаев;

Львовская область — 78 случаев.

В Украине, как отмечают в МОЗ, увеличивают темпы вакцинации населения. Если днем ранее от COVID-19 вакцинировали 162049 человек, то за минувшие сутки привито 163310 человек. Одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 110545 человек, полностью прошли курс иммунизации — 52765 пациентов.

В течение минувших суток на территории Украины работали 1002 мобильные бригады, 2860 прививочных пунктов и 329 центров вакцинации населения.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 263 864 человек;

выздоровели — 2 195 798 человек;

летальные случаи — 53217;

сделано ПЦР-тестов — 11 627 179.

[ + – ] Статистика коронавируса за 13 августа

Ранее Фокус сообщал, что три человека под Винницей скончались от коронавируса "Дельта". Местные власти подозревают, что агрессивный штамм COVID-19 могли завезти в Винницкую область из России. В регионе официально зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом "Дельта".

Также Фокус рассказывал, что Украина получит инновационные препараты для лечения коронавируса. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, сейчас три препарата проходят третью клиническую стадию исследований, а в конце осени-начале зимы Украина в приоритетном порядке получит два инновационных препарата.