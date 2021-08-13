Статистика коронавірусу на 13 серпня: 1263 нові випадки COVID-19, госпіталізовано 613 осіб

73 дитини та 52 медичні працівники заразилися коронавірусною інфекцією за минулий день. Жертвами COVID-19 стали 44 пацієнти.

За минулу добу в Україні офіційно виявили 1263 нові випадки зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними міністерства, з коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 613 осіб.

Жертвами коронавірусу за минулий день в Україні стали 44 пацієнти. Серед заражених COVID-19 — 73 дитини і 52 медичні працівники.

За минулу добу в Україні:

захворіло — 1263 людини;

видужало — 1007 осіб;

летальні випадки — 44;

госпіталізовано — 613 осіб.

В Україні знову спостерігається зростання числа госпіталізацій із COVID-19:

7 серпня — 534 осіб;

8 серпня — 561 особа;

9 серпня — 355 осіб;

10 серпня — 400 осіб;

11 серпня — 648 осіб;

12 серпня — 588 осіб;

13 серпня — 613 чоловік.

Медики за минулу добу зробили 47355 тестів на коронавірусу інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 22318;

методом ІФА — 8133;

експрес-тести на COVID-19 — 16904.

Лідерами за добу за новими випадками зараження коронавірусною інфекцією, як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, є Київ, Одеська та Донецька області:

Київ — 166 випадків;

Одеська область — 99 випадків;

Донецька область — 84 випадки;

Харківська область — 78 випадків;

Львівська область — 78 випадків.

В Україні, як відзначають у МОЗ, збільшують темпи вакцинації населення. Якщо днем раніше від COVID-19 вакцинували 162 049 чоловік, то за минулу добу щеплено 163 310 осіб. Одну дозу вакцини від коронавірусної інфекції отримали 110 545 людей, повністю пройшли курс імунізації — 52 765 пацієнтів.

Протягом минулої доби на території України працювали 1002 мобільні бригади, 2860 прищепних пунктів і 329 центрів вакцинації населення.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 263 864 осіб;

одужали — 2 195 798 осіб;

летальні випадки — 53217;

зроблено ПЛР-тестів — 11 627 179.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 13 серпня

Раніше Фокус повідомляв, що три людини під Вінницею померли від коронавірусу "Дельта". Місцева влада підозрює, що агресивний штам COVID-19 могли завезти до Вінницької області з Росії. У регіоні офіційно зафіксовано 25 випадків зараження коронавірусом "Дельта".

Також Фокус розповідав, що Україна отримає інноваційні препарати для лікування коронавірусу. За словами глави МОЗ Віктора Ляшко, зараз три препарати проходять третю клінічну стадію досліджень, а в кінці осені — на початку зими Україна в пріоритетному порядку отримає два інноваційні препарати.