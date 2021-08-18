Хмельницкий затопило после сильного ливня (фото, видео)

В областном центре выпал град, ветер валил деревья, а улицы города затопило водой.

Город Хмельницкий был затоплен после сильного ливня, непогода вызвала проблемы с транспортом и энергоснабжением, сообщает местное издание "Є".

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Начался ливень во вторник, 17 августа около 17 часов. Сильный ветер валил деревья, некоторые улицы были полностью затоплены.

[ + – ] Непогода в Хмельницком

Особенно сильно затопило улицу Панаса Мирного, участок этой улицы рядом с озером был полностью заполнен водой, которая потоком стекала в водоем.

Подолье News пишет, что после ливней отключились светофоры на перекрестке улиц Соборной и Подольской.

[ + – ] Затопленные улицы города

По информации ГСЧС Украины, 17-18 августа в городе подтопило пять подвалов жилых домов, сильный ветер повалили 16 деревьев.

[ + – ] Град в Хмельницком [ + – ] Потоки воды в Хмельницком

Напомним, в начале августа во Львове 20-летний парень и 18-летняя девушка погибли в Стрыйском парке – на них из-за шквального ветра упало дерево.

22 июля в Одессе из-за мощного ливня на одной из залитых водой улиц заглохла маршрутка с пассажирами, люди оказались в ловушке.

А 19 июля на Киев обрушилась непогода с ураганным ветром и проливными дождями: некоторые улицы столицы из-за обильных осадков превратились в "реки".