Хмельницкий затопило после сильного ливня (фото, видео)
В областном центре выпал град, ветер валил деревья, а улицы города затопило водой.
Город Хмельницкий был затоплен после сильного ливня, непогода вызвала проблемы с транспортом и энергоснабжением, сообщает местное издание "Є".
Начался ливень во вторник, 17 августа около 17 часов. Сильный ветер валил деревья, некоторые улицы были полностью затоплены.
Особенно сильно затопило улицу Панаса Мирного, участок этой улицы рядом с озером был полностью заполнен водой, которая потоком стекала в водоем.
Подолье News пишет, что после ливней отключились светофоры на перекрестке улиц Соборной и Подольской.
По информации ГСЧС Украины, 17-18 августа в городе подтопило пять подвалов жилых домов, сильный ветер повалили 16 деревьев.
Напомним, в начале августа во Львове 20-летний парень и 18-летняя девушка погибли в Стрыйском парке – на них из-за шквального ветра упало дерево.
22 июля в Одессе из-за мощного ливня на одной из залитых водой улиц заглохла маршрутка с пассажирами, люди оказались в ловушке.
А 19 июля на Киев обрушилась непогода с ураганным ветром и проливными дождями: некоторые улицы столицы из-за обильных осадков превратились в "реки".