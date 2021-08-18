Хмельницький затопило після сильної зливи (фото, відео)

В обласному центрі випав град, вітер валив дерева, а вулиці міста затопило водою.

Місто Хмельницький було затоплена після сильної зливи, негода спричинила проблеми з транспортом та енергопостачанням, повідомляє місцеве видання "Є".

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Почалася злива у вівторок, 17 серпня, близько 17-ї години. Сильний вітер валив дерева, деякі вулиці були повністю затоплені.

[ + – ] Негода в Хмельницькому

Особливо сильно затопило вулицю Панаса Мирного, ділянка цієї вулиці поруч із озером була повністю заповнена водою, яка потоком стікала у водойму.

Поділля News пише, що після злив відключилися світлофори на перехресті вулиць Соборної та Подільської.

[ + – ] Затоплені вулиці міста

За інформацією ДСНС України, 17-18 серпня в місті підтопило п'ять підвалів житлових будинків, сильний вітер повалив 16 дерев.

[ + – ] Град у Хмельницькому [ + – ] Потоки води в Хмельницькому

Нагадаємо, на початку серпня у Львові 20-річний хлопець і 18-річна дівчина загинули в Стрийському парку — на них через шквальний вітер впало дерево.

22 липня в Одесі через потужну зливу на одній із залитих водою вулиць заглохла маршрутка з пасажирами, люди опинилися в пастці.

А 19 липня на Київ обрушилася негода з ураганним вітром і проливними дощами: деякі вулиці столиці через рясні опади перетворилися на "річки".