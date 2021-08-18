СИЗО и домашний арест: суд избрал меры пресечения нападавшим на журналиста "Букв"

Извинения перед пострадавшим корреспондентом не помогли подозреваемым избежать суда.

В среду, 18 августа, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения двоим подозреваемым в нападении на фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кружельного после акции "Национального корпуса" под Офисом президента. Один из них — 19-летний Никита Губский — взят под стражу на 60 суток. Второго обвиняемого, 17-летнего Антона Голощапова, отправили под домашний арест. Трансляцию судебных заседаний вело издание UNN.

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По данным издания "Буквы", прокурор Печерской окружной прокуратуры Киева София Волкова настаивала на избрании Губскому меры пресечения в виде ареста. В ходе заседания она заявила, что Губский нанес фотокорреспонденту 10 ударов в область туловища, головы и ног, в результате чего пострадавший "ощутил сильную боль и моральные страдания". Ходатайство прокурора суд в результате удовлетворил.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к Губскому Никите Сергеевичу, 3 октября 2001 года рождения, гражданину Украины, уроженцу города Львов, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 16 октября 2021 включительно в пределах срока досудебного расследования", — говорится в решении суда.

Как сообщает издание "Страна", адвокат Губского заявил, что он будет подавать апелляцию на решение Печерского суда, а также писать заявление в ГБР на прокурора, который потребовал для его подзащитного содержание под стражей.

Позже началось заседание по избранию меры пресечения 17-летнему Антона Голощапову. Сторона защиты настаивала на том, чтобы заседание прошло в закрытом режиме. Судья удовлетворил это ходатайство и журналисты были вынуждены переместиться из зала заседания в коридор суда.

Прокуратура запрашивала для несовершеннолетнего обвиняемого круглосуточный домашний арест — соответствующий вердикт и вынес суд.

Напомним, инцидент произошел 14 августа в Киеве после акции "Национального корпуса" под названием "Остановим капитуляцию". Группа людей догнала фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кружельного, который работал на мероприятии, и потребовала от него удалить отснятые фотографии. После этого участники акции принялись избивать Кружельного.

Позже нападавшие извинились перед корреспондентом. Они заявили, что избили его из-за "ложной информации" о том, что Кружельный "сливал" фотографии с акции их оппонентам.

Уже в понедельник, 16 августа, полиция сообщила о подозрении нападавшим. Им грозит до пяти лет лишения свободы.