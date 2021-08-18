СІЗО та домашній арешт: суд обрав запобіжний захід нападникам на журналіста "Букв"

Вибачення перед потерпілим кореспондентом не допомогли підозрюваним уникнути суду.

У середу, 18 серпня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним у нападі на фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кружельного після акції "Національного корпусу" під Офісом президента. Один із них — 19-річний Микита Губський — узятий під варту на 60 діб. Другого обвинуваченого, 17-річного Антона Голощапова, відправили під домашній арешт. Трансляцію судових засідань вело видання UNN.

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За даними видання "Букви", прокурорка Печерської окружної прокуратури Києва Софія Волкова наполягала на обранні Губському запобіжного заходу у вигляді арешту. В ході засідання вона заявила, що Губський завдав фотокореспонденту 10 ударів в область тулуба, голови та ніг, у результаті чого потерпілий "відчув сильний біль і моральні страждання". Клопотання прокурора суд у результаті задовольнив.

"Клопотання задовольнити. Застосувати до Губського Микити Сергійовича, 3 жовтня 2001 року народження, громадянина України, уродженця міста Львів, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 16 жовтня 2021 включно в межах терміну досудового розслідування", — йдеться в рішенні суду.

Як повідомляє видання "Страна", адвокат Губського заявив, що він буде подавати апеляцію на рішення Печерського суду, а також писати заяву в ДБР на прокурора, який зажадав для його підзахисного утримання під вартою.

Пізніше почалося засідання з обрання запобіжного заходу 17-річному Антону Голощапову. Сторона захисту наполягала на тому, щоб засідання пройшло в закритому режимі. Суддя задовольнив це клопотання, і журналісти були змушені переміститися із залу засідання в коридор суду.

Прокуратура просила для неповнолітнього обвинуваченого цілодобовий домашній арешт — відповідний вердикт і виніс суд.

Нагадаємо, інцидент стався 14 серпня в Києві після акції "Національного корпусу" під назвою "Зупинимо капітуляцію". Група людей наздогнала фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кружельного, який працював на заході, і зажадала від нього видалити зняті фотографії. Після цього учасники акції почали бити Кружельного.

Пізніше нападники вибачилися перед кореспондентом. Вони заявили, що побили його через "неправдиву інформацію" про те, що Кружельний "зливав" фотографії з акції їхнім опонентам.

Уже в понеділок, 16 серпня, поліція повідомила про підозру нападникам. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.