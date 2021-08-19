В Украину завезли еще 800 тысяч доз AstraZeneca, – Минздрав

Поступила вакцина из трех стран в качестве гуманитарной помощи. В министерстве напомнили о взаимозаменяемости препарата AstraZeneca, произведенного на разных площадках.

16 августа Украина получила еще 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, 18 августа – 650 400 доз вакцины этого же производителя от Польши и 46 000 доз от Литвы в качестве гуманитарной помощи, сообщает в Facebook Минздрав Украины.

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В ведомстве проинформировали, что частью доз из этих поставок провакцинируют тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, а остальные будут распределены между центрами вакцинации и пунктами прививок.

В министерстве напомнили, что AstraZeneca – это векторная вакцина против коронавируса, производимая в Евросоюзе, Великобритании, Южной Кореи и Индии.

При этом, вакцина, изготовленная в ЕС, имеет торговую марку Vaxzevria, в Южной Корее – AstraZeneca-SKBio, а в Индии – Covishield.

Препарат одобрен к экстренному применению ВОЗ и Европейским агентством по лекарственным средствам. Для полной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом от 4 до 12 недель.

В ведомстве заверили, что вакцины AstraZeneca, произведенные на разных площадках, являются взаимозаменяемыми, поскольку их технология производства и состав идентичны.

[ + – ] Сообщение Минздрава

Ранее сообщалось, что первую партию вакцины AstraZeneca в количестве 650 тысяч доз Польша передаст Украине в августе, а всего планируется поставить 1,2 млн доз.

Также известно, что 4 августа Украина получила более полумиллиона доз вакцины AstraZeneca от Дании.

Вместе с тем руководитель группы по разработке вакцины AstraZeneca профессор Эндрю Поллард предупредил, что коллективного иммунитета не будет из-за коронавируса "Дельта".