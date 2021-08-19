В Україну завезли ще 800 тисяч доз AstraZeneca, — МОЗ

Надійшла вакцина з трьох країн як гуманітарна допомога. У міністерстві нагадали про взаємозамінність препарату AstraZeneca, виробленого на різних майданчиках.

16 серпня Україна отримала ще 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, 18 серпня — 650 400 доз вакцини цього ж виробника від Польщі і 46 000 доз від Литви в ролі гуманітарної допомоги, повідомляє у Facebook МОЗ України.

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У відомстві поінформували, що частиною доз з цих постачань провакцинують тих, хто повинен отримати другу дозу AstraZeneca, а решта будуть розподілені між центрами вакцинації і пунктами щеплень.

У міністерстві нагадали, що AstraZeneca — це векторна вакцина проти коронавірусу, вироблена в Євросоюзі, Великобританії, Південній Кореї та Індії.

При цьому, вакцина, виготовлена в ЄС, має торгову марку Vaxzevria, у Південній Кореї — AstraZeneca-SKBio, а в Індії — Covishield.

Препарат схвалений до екстреного застосування ВООЗ і Європейським агентством з лікарських засобів. Для повної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом від 4 до 12 тижнів.

У відомстві запевнили, що вакцини AstraZeneca, вироблені на різних майданчиках, є взаємозамінними, оскільки їхня технологія виробництва і склад ідентичні.

[ + – ] Повідомлення МОЗ

Раніше повідомлялося, що першу партію вакцини AstraZeneca в кількості 650 тисяч доз Польща передасть Україні в серпні, а всього планується поставити 1,2 млн доз.

Також відомо, що 4 серпня Україна отримала понад півмільйона доз вакцини AstraZeneca від Данії.

Разом з тим керівник групи з розробки вакцини AstraZeneca професор Ендрю Поллард попередив, що колективного імунітету не буде через коронавірус "Дельта".