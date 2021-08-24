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100 современников, изменивших Украину. Порошенко выходит на 1-е место в онлайн голосовании

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петр порошенко, народный рейтинг
Фото: "5 канал"

Согласно промежуточным результатам голосования, больше всего украинцы доверяют Петру Порошенко, а меньше всего — Виктору Януковичу.

На сайте focus.ua продолжается голосование народного рейтинга Фокуса "100 современников, которые изменили Украину". Голосование продлится до 1 сентября.

В преддверии Дня независимости редакция Фокуса с помощью экспертов выбрала 100 выдающихся современных деятелей, чьи имена навсегда останутся в истории нашей страны. Участников рейтинга разделили на категории: политика, экономика и общество. 10 лидеров, по мнению экспертов, из каждой категории попали в редакционный рейтинг "Экспертный рейтинг. 30 современников, которые изменили Украину". Отметим, эксперты давали оценку не своему доверию или недоверию кандидатам, а их влиянию на ход истории Украины.

Наши эксперты

  • Светлана Благодетелева-Вовк, кандидат экономических наук, координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт"
  • Виктор Бобыренко, политтехнолог, руководитель общественной организации "Бюро экспертной политики"
  • Богдан Бондаренко, эксперт по конституционным вопросам, выборам и парламентаризму Центра политико-правовых реформ
  • Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина
  • Юрий Володарский, журналист, литературный критик
  • Тамара Гундорова, литературовед, профессор, заведующая отделом теории литературы Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины
  • Лариса Денисенко, адвокат, правозащитница, радиоведущая, член Украинского ПЕН-клуба
  • Инна Звягинцева, аналитик инвестиционной компании Adamant Capital
  • Инна Иваненко, общественный деятель, глава благотворительного фонда "Пациенты Украины"
  • Александр Кава, заместитель министра финансов Украины, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
  • Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований
  • Игорь Козловский, религиовед
  • Мария Кучеренко, аналитик Центра исследований проблем гражданского общества
  • Наталья Лигачева, глава ОО "Детектор медиа"
  • Ольга Маслова, биолог, популяризатор науки
  • Татьяна Печончик, глава правления общественной организации "Центр информации о правах человека"
  • Илья Разумейко, основатель и композитор лаборатории Opera Aperta
  • Ольга Решетилова, координатор неправительственной организации "Медийная инициатива за права человека"
  • Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии
  • Олег Саакян, политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции"
  • Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, гендиректор компании "Е.С. Консалтинг"
  • Ганна Улюра, литературный критик
  • Юлия Федив, исполнительный директор "Громадського телебачення"
  • Ирина Федорив, политолог, координатор движения "ЧЕСНО"
  • Дмитрий Чурин, руководитель аналитического отдела ИК Eavex Capital
  • Юрий Черноморец, религиовед

На сайте редакция Фокуса публикует полный лонг-лист из 100 человек и предлагает читателям выразить свое доверие или недоверие каждому из участников. Таким образом, формируются три рейтинга — рейтинг доверия, рейтинг недоверия и "баланс доверия и недоверия" — разница между голосами "за" и "против".

По состоянию на 17:00 24 августа рейтинг выглядит следующим образом.

Рейтинг доверия:

  1. Петр Порошенко — карточка
  2. Вячеслав Черновол — карточка
  3. Лина Костенко — карточка
  4. Любомир Гузар — карточка
  5. Сергей Жадан — карточка
  6. Ада Роговцева — карточка
  7. Виктор Ющенко — карточка
  8. Мустафа Джемилев — карточка
  9. Кузьма Скрябин — карточка
  10. Игорь Гордийчук — карточка

Рейтинг недоверия:

  1. Виктор Янукович — карточка
  2. Игорь Коломойский — карточка
  3. Юлия Тимошенко — карточка
  4. Николай Азаров — карточка
  5. Ринат Ахметов — карточка
  6. Юрий Бойко — карточка
  7. Мустафа Найем — карточка
  8. Сергей Левочкин — карточка
  9. Дмитрий Фирташ — карточка
  10. Борис Колесников — карточка

Баланс доверия и недоверия:

  1. Петр Порошенко — карточка
  2. Вячеслав Черновол — карточка
  3. Лина Костенко — карточка
  4. Любомир Гузар — карточка
  5. Сергей Жадан — карточка
  6. Ада Роговцева — карточка
  7. Мустафа Джемилев — карточка
  8. Игорь Гордейчук — карточка
  9. Левко Лукьяненко — карточка
  10. Богдан Ступка — карточка

Для участия в голосовании необходимо зайти в карточку участника и пройти авторизацию в Facebook. Голосовать можно только с территории Украины.

Народное голосование уже вызвало резонанс среди поклонников некоторых участников рейтинга. Депутат от "Европейской солидарности" София Федина в своем Телеграм-канале распространила неверную информацию о сути рейтинга экспертов. Нардеп пожаловалась, что в рейтинге экспертов первенство поделили Ахметов и Коломойский, а в рейтинге читателей они заняли 79 и 90 места, в то время, как Петр Порошенко возглавляет рейтинг доверия. Отметим, что эксперты не давали личных оценок по доверию и недоверию фигурантов рейтинга, а давали ответ в виде оценки от 1 до 10 на вопрос "поставьте баллы напротив тех, кто, по вашему мнению, изменил страну и повлиял на ее развитие". Обратите внимание, что эксперты оценивали уровень влияния современников на развитие страны — вне зависимости от того, к каким последствиям привело это влияние.

Выразить свое доверие или недоверие фигурантам рейтинга вы можете здесь: "Народный рейтинг. 100 современников, которые изменили Украину". Голосование продлится до 1 сентября.