100 современников, изменивших Украину. Порошенко выходит на 1-е место в онлайн голосовании
Согласно промежуточным результатам голосования, больше всего украинцы доверяют Петру Порошенко, а меньше всего — Виктору Януковичу.
На сайте focus.ua продолжается голосование народного рейтинга Фокуса "100 современников, которые изменили Украину". Голосование продлится до 1 сентября.
В преддверии Дня независимости редакция Фокуса с помощью экспертов выбрала 100 выдающихся современных деятелей, чьи имена навсегда останутся в истории нашей страны. Участников рейтинга разделили на категории: политика, экономика и общество. 10 лидеров, по мнению экспертов, из каждой категории попали в редакционный рейтинг "Экспертный рейтинг. 30 современников, которые изменили Украину". Отметим, эксперты давали оценку не своему доверию или недоверию кандидатам, а их влиянию на ход истории Украины.
Наши эксперты
- Светлана Благодетелева-Вовк, кандидат экономических наук, координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт"
- Виктор Бобыренко, политтехнолог, руководитель общественной организации "Бюро экспертной политики"
- Богдан Бондаренко, эксперт по конституционным вопросам, выборам и парламентаризму Центра политико-правовых реформ
- Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина
- Юрий Володарский, журналист, литературный критик
- Тамара Гундорова, литературовед, профессор, заведующая отделом теории литературы Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины
- Лариса Денисенко, адвокат, правозащитница, радиоведущая, член Украинского ПЕН-клуба
- Инна Звягинцева, аналитик инвестиционной компании Adamant Capital
- Инна Иваненко, общественный деятель, глава благотворительного фонда "Пациенты Украины"
- Александр Кава, заместитель министра финансов Украины, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
- Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований
- Игорь Козловский, религиовед
- Мария Кучеренко, аналитик Центра исследований проблем гражданского общества
- Наталья Лигачева, глава ОО "Детектор медиа"
- Ольга Маслова, биолог, популяризатор науки
- Татьяна Печончик, глава правления общественной организации "Центр информации о правах человека"
- Илья Разумейко, основатель и композитор лаборатории Opera Aperta
- Ольга Решетилова, координатор неправительственной организации "Медийная инициатива за права человека"
- Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии
- Олег Саакян, политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции"
- Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, гендиректор компании "Е.С. Консалтинг"
- Ганна Улюра, литературный критик
- Юлия Федив, исполнительный директор "Громадського телебачення"
- Ирина Федорив, политолог, координатор движения "ЧЕСНО"
- Дмитрий Чурин, руководитель аналитического отдела ИК Eavex Capital
- Юрий Черноморец, религиовед
На сайте редакция Фокуса публикует полный лонг-лист из 100 человек и предлагает читателям выразить свое доверие или недоверие каждому из участников. Таким образом, формируются три рейтинга — рейтинг доверия, рейтинг недоверия и "баланс доверия и недоверия" — разница между голосами "за" и "против".
По состоянию на 17:00 24 августа рейтинг выглядит следующим образом.
Рейтинг доверия:
- Петр Порошенко — карточка
- Вячеслав Черновол — карточка
- Лина Костенко — карточка
- Любомир Гузар — карточка
- Сергей Жадан — карточка
- Ада Роговцева — карточка
- Виктор Ющенко — карточка
- Мустафа Джемилев — карточка
- Кузьма Скрябин — карточка
- Игорь Гордийчук — карточка
Рейтинг недоверия:
- Виктор Янукович — карточка
- Игорь Коломойский — карточка
- Юлия Тимошенко — карточка
- Николай Азаров — карточка
- Ринат Ахметов — карточка
- Юрий Бойко — карточка
- Мустафа Найем — карточка
- Сергей Левочкин — карточка
- Дмитрий Фирташ — карточка
- Борис Колесников — карточка
Баланс доверия и недоверия:
- Петр Порошенко — карточка
- Вячеслав Черновол — карточка
- Лина Костенко — карточка
- Любомир Гузар — карточка
- Сергей Жадан — карточка
- Ада Роговцева — карточка
- Мустафа Джемилев — карточка
- Игорь Гордейчук — карточка
- Левко Лукьяненко — карточка
- Богдан Ступка — карточка
Для участия в голосовании необходимо зайти в карточку участника и пройти авторизацию в Facebook. Голосовать можно только с территории Украины.
Народное голосование уже вызвало резонанс среди поклонников некоторых участников рейтинга. Депутат от "Европейской солидарности" София Федина в своем Телеграм-канале распространила неверную информацию о сути рейтинга экспертов. Нардеп пожаловалась, что в рейтинге экспертов первенство поделили Ахметов и Коломойский, а в рейтинге читателей они заняли 79 и 90 места, в то время, как Петр Порошенко возглавляет рейтинг доверия. Отметим, что эксперты не давали личных оценок по доверию и недоверию фигурантов рейтинга, а давали ответ в виде оценки от 1 до 10 на вопрос "поставьте баллы напротив тех, кто, по вашему мнению, изменил страну и повлиял на ее развитие". Обратите внимание, что эксперты оценивали уровень влияния современников на развитие страны — вне зависимости от того, к каким последствиям привело это влияние.
Выразить свое доверие или недоверие фигурантам рейтинга вы можете здесь: "Народный рейтинг. 100 современников, которые изменили Украину". Голосование продлится до 1 сентября.