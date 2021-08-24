100 современников, изменивших Украину. Порошенко выходит на 1-е место в онлайн голосовании

Согласно промежуточным результатам голосования, больше всего украинцы доверяют Петру Порошенко, а меньше всего — Виктору Януковичу.

На сайте focus.ua продолжается голосование народного рейтинга Фокуса "100 современников, которые изменили Украину". Голосование продлится до 1 сентября.

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В преддверии Дня независимости редакция Фокуса с помощью экспертов выбрала 100 выдающихся современных деятелей, чьи имена навсегда останутся в истории нашей страны. Участников рейтинга разделили на категории: политика, экономика и общество. 10 лидеров, по мнению экспертов, из каждой категории попали в редакционный рейтинг "Экспертный рейтинг. 30 современников, которые изменили Украину". Отметим, эксперты давали оценку не своему доверию или недоверию кандидатам, а их влиянию на ход истории Украины.

Наши эксперты

Светлана Благодетелева-Вовк, кандидат экономических наук, координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт"

Виктор Бобыренко, политтехнолог, руководитель общественной организации "Бюро экспертной политики"

Богдан Бондаренко, эксперт по конституционным вопросам, выборам и парламентаризму Центра политико-правовых реформ

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина

Юрий Володарский, журналист, литературный критик

Тамара Гундорова, литературовед, профессор, заведующая отделом теории литературы Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины

Лариса Денисенко, адвокат, правозащитница, радиоведущая, член Украинского ПЕН-клуба

Инна Звягинцева, аналитик инвестиционной компании Adamant Capital

Инна Иваненко, общественный деятель, глава благотворительного фонда "Пациенты Украины"

Александр Кава, заместитель министра финансов Украины, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры

Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований

Игорь Козловский, религиовед

Мария Кучеренко, аналитик Центра исследований проблем гражданского общества

Наталья Лигачева, глава ОО "Детектор медиа"

Ольга Маслова, биолог, популяризатор науки

Татьяна Печончик, глава правления общественной организации "Центр информации о правах человека"

Илья Разумейко, основатель и композитор лаборатории Opera Aperta

Ольга Решетилова, координатор неправительственной организации "Медийная инициатива за права человека"

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии

Олег Саакян, политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции"

Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, гендиректор компании "Е.С. Консалтинг"

Ганна Улюра, литературный критик

Юлия Федив, исполнительный директор "Громадського телебачення"

Ирина Федорив, политолог, координатор движения "ЧЕСНО"

Дмитрий Чурин, руководитель аналитического отдела ИК Eavex Capital

Юрий Черноморец, религиовед

На сайте редакция Фокуса публикует полный лонг-лист из 100 человек и предлагает читателям выразить свое доверие или недоверие каждому из участников. Таким образом, формируются три рейтинга — рейтинг доверия, рейтинг недоверия и "баланс доверия и недоверия" — разница между голосами "за" и "против".

По состоянию на 17:00 24 августа рейтинг выглядит следующим образом.

Рейтинг доверия:

Петр Порошенко — карточка Вячеслав Черновол — карточка Лина Костенко — карточка Любомир Гузар — карточка Сергей Жадан — карточка Ада Роговцева — карточка Виктор Ющенко — карточка Мустафа Джемилев — карточка Кузьма Скрябин — карточка Игорь Гордийчук — карточка

Рейтинг недоверия:

Виктор Янукович — карточка Игорь Коломойский — карточка Юлия Тимошенко — карточка Николай Азаров — карточка Ринат Ахметов — карточка Юрий Бойко — карточка Мустафа Найем — карточка Сергей Левочкин — карточка Дмитрий Фирташ — карточка Борис Колесников — карточка

Баланс доверия и недоверия:

Петр Порошенко — карточка Вячеслав Черновол — карточка Лина Костенко — карточка Любомир Гузар — карточка Сергей Жадан — карточка Ада Роговцева — карточка Мустафа Джемилев — карточка Игорь Гордейчук — карточка Левко Лукьяненко — карточка Богдан Ступка — карточка

Для участия в голосовании необходимо зайти в карточку участника и пройти авторизацию в Facebook. Голосовать можно только с территории Украины.

Народное голосование уже вызвало резонанс среди поклонников некоторых участников рейтинга. Депутат от "Европейской солидарности" София Федина в своем Телеграм-канале распространила неверную информацию о сути рейтинга экспертов. Нардеп пожаловалась, что в рейтинге экспертов первенство поделили Ахметов и Коломойский, а в рейтинге читателей они заняли 79 и 90 места, в то время, как Петр Порошенко возглавляет рейтинг доверия. Отметим, что эксперты не давали личных оценок по доверию и недоверию фигурантов рейтинга, а давали ответ в виде оценки от 1 до 10 на вопрос "поставьте баллы напротив тех, кто, по вашему мнению, изменил страну и повлиял на ее развитие". Обратите внимание, что эксперты оценивали уровень влияния современников на развитие страны — вне зависимости от того, к каким последствиям привело это влияние.

Выразить свое доверие или недоверие фигурантам рейтинга вы можете здесь: "Народный рейтинг. 100 современников, которые изменили Украину". Голосование продлится до 1 сентября.