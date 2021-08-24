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100 сучасників, які змінили Україну. Порошенко виходить на 1-е місце в онлайн голосуванні

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петро порошенко, народний рейтинг
Фото: "5 канал"

Згідно з проміжними результатами голосування, найбільше українці довіряють Петру Порошенко, а найменше — Віктору Януковичу.

На сайті focus.ua триває голосування народного рейтингу Фокуса "100 сучасників, які змінили Україну". Голосування триватиме до 1 вересня.

Напередодні Дня незалежності редакція Фокуса за допомогою експертів вибрала 100 видатних сучасних діячів, чиї імена назавжди залишаться в історії нашої країни. Учасників рейтингу розділили на категорії: політика, економіка і суспільство. 10 лідерів, на думку експертів, з кожної категорії потрапили в редакційний рейтинг "Експертна рейтинг. 30 сучасників, які змінили Україну" . Відзначимо, експерти давали оцінку не своїй довірі або недовіри кандидатам, а їх впливу на хід історії України.

Наші експерти

  • Світлана Благодєтєлєва-Вовк, кандидат економічних наук, координатор антіплагіатной ініціативи "Дісергейт"
  • Віктор Бобиренко, політтехнолог, керівник громадської організації "Бюро експертної політики"
  • Богдан Бондаренко, експерт з конституційних питань, виборів і парламентаризму Центру політико-правових реформ
  • Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна
  • Юрій Володарський, журналіст, літературний критик
  • Тамара Гундорова, літературознавець, професор, завідуюча відділом теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
  • Лариса Денисенко, адвокат, правозахисниця, радіоведуча, член Українського ПЕН-клубу
  • Інна Звягінцева, аналітик інвестиційної компанії Adamant Capital
  • Інна Іваненко, громадський діяч, голова благодійного фонду "Пацієнти України"
  • Олександр Кава, заступник міністра фінансів України, експерт в сфері транспорту та інфраструктури
  • Єгор Киян, аналітик з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень
  • Ігор Козловський, релігієзнавець
  • Марія Кучеренко, аналітик Центру досліджень проблем громадянського суспільства
  • Наталія Лігачова, голова ГО "Детектор медіа"
  • Ольга Маслова, біолог, популяризатор науки
  • Тетяна Печончик, голова правління громадської організації "Центр інформації про права людини"
  • Ілля Разумейко, засновник і композитор лабораторії Opera Aperta
  • Ольга Решетилова, координатор неурядової організації "Медійна ініціатива за права людини"
  • Марія Репко, заступник директора Центру економічної стратегії
  • Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи "Діалог про світ і безпечної реінтеграції"
  • Олександра Томашевська, податковий консультант Київського центру підтримки і розвитку бізнесу, гендиректор компанії "Е.С. Консалтинг"
  • Ганна Улюра, літературний критик
  • Юлія Федів, виконавчий директор "Громадського телебачення"
  • Ірина Федорів, політолог, координатор руху "ЧЕСНО"
  • Дмитро Чуріна, керівник аналітичного відділу ІК Eavex Capital
  • Юрій Чорноморець, релігієзнавець

На сайті редакція Фокуса публікує повний лонг-лист з 100 чоловік і пропонує читачам висловити свою довіру чи недовіру кожному з учасників. Таким чином, формуються три рейтинги — рейтинг довіри, рейтинг недовіри і "баланс довіри і недовіри" — різниця між голосами "за" і "проти".

Станом на 17:00 24 серпня рейтинг виглядає наступним чином.

Рейтинг довіри:

  1. Петро Порошенко — картка
  2. В'ячеслав Чорновіл — картка
  3. Ліна Костенко — картка
  4. Любомир Гузар — картка
  5. Сергій Жадан — картка
  6. Ада Роговцева — картка
  7. Віктор Ющенко — картка
  8. Мустафа Джемілєв — картка
  9. Кузьма Скрябін — картка
  10. Ігор Гордійчук — картка

Рейтинг недовіри:

  1. Віктор Янукович — картка
  2. Ігор Коломойський — картка
  3. Юлія Тимошенко — картка
  4. Микола Азаров — картка
  5. Рінат Ахметов — картка
  6. Юрій Бойко — картка
  7. Мустафа Найєм — картка
  8. Сергій Льовочкін — картка
  9. Дмитро Фірташ — картка
  10. Борис Колесніков — картка

Баланс довіри і недовіри:

  1. Петро Порошенко — картка
  2. В'ячеслав Чорновіл — картка
  3. Ліна Костенко — картка
  4. Любомир Гузар — картка
  5. Сергій Жадан — картка
  6. Ада Роговцева — картка
  7. Мустафа Джемілєв — картка
  8. Ігор Гордійчук — картка
  9. Левко Лук'яненко — картка
  10. Богдан Ступка — картка

Для участі в голосуванні необхідно зайти в картку учасника і пройти авторизацію в Facebook. Голосувати можна тільки з території України.

Як голосувати в рейтингу 100 сучасників, які змінили Україну

Перейдіть в картку людини, за або проти якої хочете проголосувати. Ви побачите кнопку "Увійдіть, щоб проголосувати". Авторизуйтесь в своєму Facebook-акаунті.

Після проходження авторизації ви побачите дві кнопки: "Довіряю" і "Не довіряю". Виберіть ту, яка відповідає вашій думці.

Після голосування ви можете побачити кількість людей, які вже проголосували "за" або "проти" учасника. Ваш голос додасться протягом 5-10 хвилин.

Народне голосування вже викликало резонанс серед шанувальників деяких учасників рейтингу. Депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина в своєму телеграм-каналі розповсюдила неправдиву інформацію про суть рейтингу експертів. Нардеп поскаржилася, що в рейтингу експертів першість поділили Ахметов і Коломойський, а в рейтингу читачів вони зайняли 79 і 90 місця, в той час, як Петро Порошенко очолює рейтинг довіри. Відзначимо, що експерти не давали особистих оцінок по довірі і недовірі фігурантів рейтингу, а давали відповідь у вигляді оцінки від 1 до 10 на питання "поставте бали навпроти тих, хто, на вашу думку, змінив країну і вплинув на її розвиток". Зверніть увагу, що експерти оцінювали рівень впливу сучасників на розвиток країни — незалежно від того, до яких наслідків призвело це вплив.

Висловити свою довіру чи недовіру фігурантам рейтингу ви можете тут: "Народний рейтинг. 100 сучасників, які змінили Україну". Голосування триватиме до 1 вересня.