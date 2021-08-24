100 сучасників, які змінили Україну. Порошенко виходить на 1-е місце в онлайн голосуванні

Згідно з проміжними результатами голосування, найбільше українці довіряють Петру Порошенко, а найменше — Віктору Януковичу.

На сайті focus.ua триває голосування народного рейтингу Фокуса "100 сучасників, які змінили Україну". Голосування триватиме до 1 вересня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Напередодні Дня незалежності редакція Фокуса за допомогою експертів вибрала 100 видатних сучасних діячів, чиї імена назавжди залишаться в історії нашої країни. Учасників рейтингу розділили на категорії: політика, економіка і суспільство. 10 лідерів, на думку експертів, з кожної категорії потрапили в редакційний рейтинг "Експертна рейтинг. 30 сучасників, які змінили Україну" . Відзначимо, експерти давали оцінку не своїй довірі або недовіри кандидатам, а їх впливу на хід історії України.

Наші експерти

Світлана Благодєтєлєва-Вовк, кандидат економічних наук, координатор антіплагіатной ініціативи "Дісергейт"

Віктор Бобиренко, політтехнолог, керівник громадської організації "Бюро експертної політики"

Богдан Бондаренко, експерт з конституційних питань, виборів і парламентаризму Центру політико-правових реформ

Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна

Юрій Володарський, журналіст, літературний критик

Тамара Гундорова, літературознавець, професор, завідуюча відділом теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Лариса Денисенко, адвокат, правозахисниця, радіоведуча, член Українського ПЕН-клубу

Інна Звягінцева, аналітик інвестиційної компанії Adamant Capital

Інна Іваненко, громадський діяч, голова благодійного фонду "Пацієнти України"

Олександр Кава, заступник міністра фінансів України, експерт в сфері транспорту та інфраструктури

Єгор Киян, аналітик з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень

Ігор Козловський, релігієзнавець

Марія Кучеренко, аналітик Центру досліджень проблем громадянського суспільства

Наталія Лігачова, голова ГО "Детектор медіа"

Ольга Маслова, біолог, популяризатор науки

Тетяна Печончик, голова правління громадської організації "Центр інформації про права людини"

Ілля Разумейко, засновник і композитор лабораторії Opera Aperta

Ольга Решетилова, координатор неурядової організації "Медійна ініціатива за права людини"

Марія Репко, заступник директора Центру економічної стратегії

Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи "Діалог про світ і безпечної реінтеграції"

Олександра Томашевська, податковий консультант Київського центру підтримки і розвитку бізнесу, гендиректор компанії "Е.С. Консалтинг"

Ганна Улюра, літературний критик

Юлія Федів, виконавчий директор "Громадського телебачення"

Ірина Федорів, політолог, координатор руху "ЧЕСНО"

Дмитро Чуріна, керівник аналітичного відділу ІК Eavex Capital

Юрій Чорноморець, релігієзнавець

На сайті редакція Фокуса публікує повний лонг-лист з 100 чоловік і пропонує читачам висловити свою довіру чи недовіру кожному з учасників. Таким чином, формуються три рейтинги — рейтинг довіри, рейтинг недовіри і "баланс довіри і недовіри" — різниця між голосами "за" і "проти".

Станом на 17:00 24 серпня рейтинг виглядає наступним чином.

Рейтинг довіри:

Петро Порошенко — картка В'ячеслав Чорновіл — картка Ліна Костенко — картка Любомир Гузар — картка Сергій Жадан — картка Ада Роговцева — картка Віктор Ющенко — картка Мустафа Джемілєв — картка Кузьма Скрябін — картка Ігор Гордійчук — картка

Рейтинг недовіри:

Віктор Янукович — картка Ігор Коломойський — картка Юлія Тимошенко — картка Микола Азаров — картка Рінат Ахметов — картка Юрій Бойко — картка Мустафа Найєм — картка Сергій Льовочкін — картка Дмитро Фірташ — картка Борис Колесніков — картка

Баланс довіри і недовіри:

Петро Порошенко — картка В'ячеслав Чорновіл — картка Ліна Костенко — картка Любомир Гузар — картка Сергій Жадан — картка Ада Роговцева — картка Мустафа Джемілєв — картка Ігор Гордійчук — картка Левко Лук'яненко — картка Богдан Ступка — картка

Для участі в голосуванні необхідно зайти в картку учасника і пройти авторизацію в Facebook. Голосувати можна тільки з території України.

Як голосувати в рейтингу 100 сучасників, які змінили Україну

Перейдіть в картку людини, за або проти якої хочете проголосувати. Ви побачите кнопку "Увійдіть, щоб проголосувати". Авторизуйтесь в своєму Facebook-акаунті.

Після проходження авторизації ви побачите дві кнопки: "Довіряю" і "Не довіряю". Виберіть ту, яка відповідає вашій думці.

Після голосування ви можете побачити кількість людей, які вже проголосували "за" або "проти" учасника. Ваш голос додасться протягом 5-10 хвилин.

Народне голосування вже викликало резонанс серед шанувальників деяких учасників рейтингу. Депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина в своєму телеграм-каналі розповсюдила неправдиву інформацію про суть рейтингу експертів. Нардеп поскаржилася, що в рейтингу експертів першість поділили Ахметов і Коломойський, а в рейтингу читачів вони зайняли 79 і 90 місця, в той час, як Петро Порошенко очолює рейтинг довіри. Відзначимо, що експерти не давали особистих оцінок по довірі і недовірі фігурантів рейтингу, а давали відповідь у вигляді оцінки від 1 до 10 на питання "поставте бали навпроти тих, хто, на вашу думку, змінив країну і вплинув на її розвиток". Зверніть увагу, що експерти оцінювали рівень впливу сучасників на розвиток країни — незалежно від того, до яких наслідків призвело це вплив.

Висловити свою довіру чи недовіру фігурантам рейтингу ви можете тут: "Народний рейтинг. 100 сучасників, які змінили Україну". Голосування триватиме до 1 вересня.