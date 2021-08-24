100 сучасників, які змінили Україну. Порошенко виходить на 1-е місце в онлайн голосуванні
Згідно з проміжними результатами голосування, найбільше українці довіряють Петру Порошенко, а найменше — Віктору Януковичу.
На сайті focus.ua триває голосування народного рейтингу Фокуса "100 сучасників, які змінили Україну". Голосування триватиме до 1 вересня.
Напередодні Дня незалежності редакція Фокуса за допомогою експертів вибрала 100 видатних сучасних діячів, чиї імена назавжди залишаться в історії нашої країни. Учасників рейтингу розділили на категорії: політика, економіка і суспільство. 10 лідерів, на думку експертів, з кожної категорії потрапили в редакційний рейтинг "Експертна рейтинг. 30 сучасників, які змінили Україну" . Відзначимо, експерти давали оцінку не своїй довірі або недовіри кандидатам, а їх впливу на хід історії України.
Наші експерти
- Світлана Благодєтєлєва-Вовк, кандидат економічних наук, координатор антіплагіатной ініціативи "Дісергейт"
- Віктор Бобиренко, політтехнолог, керівник громадської організації "Бюро експертної політики"
- Богдан Бондаренко, експерт з конституційних питань, виборів і парламентаризму Центру політико-правових реформ
- Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна
- Юрій Володарський, журналіст, літературний критик
- Тамара Гундорова, літературознавець, професор, завідуюча відділом теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
- Лариса Денисенко, адвокат, правозахисниця, радіоведуча, член Українського ПЕН-клубу
- Інна Звягінцева, аналітик інвестиційної компанії Adamant Capital
- Інна Іваненко, громадський діяч, голова благодійного фонду "Пацієнти України"
- Олександр Кава, заступник міністра фінансів України, експерт в сфері транспорту та інфраструктури
- Єгор Киян, аналітик з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень
- Ігор Козловський, релігієзнавець
- Марія Кучеренко, аналітик Центру досліджень проблем громадянського суспільства
- Наталія Лігачова, голова ГО "Детектор медіа"
- Ольга Маслова, біолог, популяризатор науки
- Тетяна Печончик, голова правління громадської організації "Центр інформації про права людини"
- Ілля Разумейко, засновник і композитор лабораторії Opera Aperta
- Ольга Решетилова, координатор неурядової організації "Медійна ініціатива за права людини"
- Марія Репко, заступник директора Центру економічної стратегії
- Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи "Діалог про світ і безпечної реінтеграції"
- Олександра Томашевська, податковий консультант Київського центру підтримки і розвитку бізнесу, гендиректор компанії "Е.С. Консалтинг"
- Ганна Улюра, літературний критик
- Юлія Федів, виконавчий директор "Громадського телебачення"
- Ірина Федорів, політолог, координатор руху "ЧЕСНО"
- Дмитро Чуріна, керівник аналітичного відділу ІК Eavex Capital
- Юрій Чорноморець, релігієзнавець
На сайті редакція Фокуса публікує повний лонг-лист з 100 чоловік і пропонує читачам висловити свою довіру чи недовіру кожному з учасників. Таким чином, формуються три рейтинги — рейтинг довіри, рейтинг недовіри і "баланс довіри і недовіри" — різниця між голосами "за" і "проти".
Станом на 17:00 24 серпня рейтинг виглядає наступним чином.
Рейтинг довіри:
- Петро Порошенко — картка
- В'ячеслав Чорновіл — картка
- Ліна Костенко — картка
- Любомир Гузар — картка
- Сергій Жадан — картка
- Ада Роговцева — картка
- Віктор Ющенко — картка
- Мустафа Джемілєв — картка
- Кузьма Скрябін — картка
- Ігор Гордійчук — картка
Рейтинг недовіри:
- Віктор Янукович — картка
- Ігор Коломойський — картка
- Юлія Тимошенко — картка
- Микола Азаров — картка
- Рінат Ахметов — картка
- Юрій Бойко — картка
- Мустафа Найєм — картка
- Сергій Льовочкін — картка
- Дмитро Фірташ — картка
- Борис Колесніков — картка
Баланс довіри і недовіри:
- Петро Порошенко — картка
- В'ячеслав Чорновіл — картка
- Ліна Костенко — картка
- Любомир Гузар — картка
- Сергій Жадан — картка
- Ада Роговцева — картка
- Мустафа Джемілєв — картка
- Ігор Гордійчук — картка
- Левко Лук'яненко — картка
- Богдан Ступка — картка
Для участі в голосуванні необхідно зайти в картку учасника і пройти авторизацію в Facebook. Голосувати можна тільки з території України.
Як голосувати в рейтингу 100 сучасників, які змінили Україну
Перейдіть в картку людини, за або проти якої хочете проголосувати. Ви побачите кнопку "Увійдіть, щоб проголосувати". Авторизуйтесь в своєму Facebook-акаунті.
Після проходження авторизації ви побачите дві кнопки: "Довіряю" і "Не довіряю". Виберіть ту, яка відповідає вашій думці.
Після голосування ви можете побачити кількість людей, які вже проголосували "за" або "проти" учасника. Ваш голос додасться протягом 5-10 хвилин.
Народне голосування вже викликало резонанс серед шанувальників деяких учасників рейтингу. Депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина в своєму телеграм-каналі розповсюдила неправдиву інформацію про суть рейтингу експертів. Нардеп поскаржилася, що в рейтингу експертів першість поділили Ахметов і Коломойський, а в рейтингу читачів вони зайняли 79 і 90 місця, в той час, як Петро Порошенко очолює рейтинг довіри. Відзначимо, що експерти не давали особистих оцінок по довірі і недовірі фігурантів рейтингу, а давали відповідь у вигляді оцінки від 1 до 10 на питання "поставте бали навпроти тих, хто, на вашу думку, змінив країну і вплинув на її розвиток". Зверніть увагу, що експерти оцінювали рівень впливу сучасників на розвиток країни — незалежно від того, до яких наслідків призвело це вплив.
Висловити свою довіру чи недовіру фігурантам рейтингу ви можете тут: "Народний рейтинг. 100 сучасників, які змінили Україну". Голосування триватиме до 1 вересня.