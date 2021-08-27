В Афганистане остаются еще около 230 украинцев и членов их семей, – посол (фото)

Эвакуация сейчас осложнилась тем, что "Талибан" запрещает этническим афганцам покидать страну.

В настоящее время в посольство Украины в Афганистане 114 граждан Украины подали заявку на эвакуацию. Вместе с членами семей это около 230 человек. Об этом сказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк в интервью изданию LB.ua.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Василий Серватюк

По его словам, этнических украинцев среди них только двое: это две женщины, которые вышли замуж в Афганистане и проживали там на постоянной основе. "Остальные – этнические афганцы, которые имеют в Украине родственников и в силу различных причин в настоящее время находятся на афганской территории", – пояснил посол.

Из Афганистана уже вывезли около 250 граждан Украины, членов их семей и иностранных граждан. Было выполнено три эвакуационных рейса, а 20 украинцев покинули Афганистана на самолетах других стран.

По словам посла, готовится четвертый эвакуационный рейс, но детали его подготовки он раскрыть не может.

Процесс осложнен тем, что талибы сейчас пропускают в аэропорт только иностранцев. Поэтому посольство использует "альтернативные пути сбора и отправки людей без использования мест в непосредственной близости от аэропорта".

"Мы сейчас, как и большинство иностранных посольств, специально обращаемся к нашим гражданам, чтобы они находились дома или в каких безопасных местах. Мы постоянно на связи с ними и информируем о возможности и маршруты для эвакуации", – добавил посол.

Серватюк также надеется, что "Талибан" будет придерживаться ранее объявленного принципа и позволит афганцами – гражданам Украины и членам их семей – покинуть страну.

Напомним, поздно вечером 23 августа в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, выполнявший третий эвакуационный рейс из Кабула. На его борту находились 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе 27 их детей.

Днем ранее в "Борисполе" приземлился военный Ил-76МД, который вывез из Кабула 31 украинца.

Ранее в СНБО заявили, что будут забирать украинцев из Афганистана, сколько бы для этого не потребовалось авиарейсов.