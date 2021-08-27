В Афганістані залишаються ще близько 230 українців і членів їх сімей, — посол (фото)

Евакуація зараз ускладнилася тим, що "Талібан" забороняє етнічним афганцям залишати країну.

Наразі в посольство України в Афганістані 114 громадян України подали заявки на евакуацію. Разом із членами сімей це близько 230 чоловік. Про це сказав посол України в Таджикистані і Афганістані (за сумісництвом) Василь Серватюк в інтерв'ю виданню LB.ua.

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[ + – ] Василь Серватюк

За його словами, етнічних українців серед них тільки двоє: це дві жінки, які вийшли заміж в Афганістані і проживали там на постійній основі. "Решта — етнічні афганці, які мають в Україні родичів і в силу різних причин наразі перебувають на афганській території", — пояснив посол.

З Афганістану вже вивезли близько 250 громадян України, членів їхніх сімей та іноземних громадян. Було виконано три евакуаційні рейси, а 20 українців покинули Афганістан на літаках інших країн.

За словами посла, готується четвертий евакуаційний рейс, але деталі його підготовки він розкрити не може.

Процес ускладнений тим, що таліби зараз пропускають в аеропорт тільки іноземців. Тому посольство використовує "альтернативні шляхи збору і відправки людей без використання місць у безпосередній близькості від аеропорту".

"Ми зараз, як і більшість іноземних посольств, спеціально звертаємося до наших громадян, щоб вони перебували вдома або в будь-яких безпечних місцях. Ми постійно на зв'язку з ними і інформуємо про можливість і маршрути для евакуації", — додав посол.

Серватюк також сподівається, що "Талібан" дотримуватиметься раніше оголошеного принципу і дозволить афганцям — громадянам України та членам їхніх сімей — покинути країну.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 серпня в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак, що виконував третій евакуаційний рейс із Кабула. На його борту перебували 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, в тому числі 27 їхніх дітей.

Днем раніше в "Борисполі" приземлився військовий Іл-76МД, який вивіз із Кабула 31 українця.

Раніше в РНБО заявили, що забиратимуть українців з Афганістану, скільки б для цього не треба було авіарейсів.