В Запорожье под мостом "Тещин язык" перевернулся поезд: разбились 4 вагона (фото, видео)
Грузовой состав ехал из Запорожья в Пологи. В связи с аварией пять пассажирских поездов прибыли в пункты назначения с опозданием.
Неподалеку от Запорожья в воскресенье, 29 августа сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда, сообщила в Facebook пресс-служба "Укрзализныци".
В связи с этим несколько пассажирских поездов курсировали по измененному маршруту в объезд места происшествия.
По информации "Укрзализныци" до двух часов опаздывали следующие пассажирские составы:
- №72 Киев – Запорожье
- №142 Мариуполь – Одесса
- №120 Запорожье – Львов
- №119 Львов – Запорожье
- №116 Киев — Бердянск
Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия, на которых видно, как ремонтная бригада "Укрзализныци" пытается ликвидировать последствия железнодорожной аварии.
Сообщество "Клуб Железнодорожников" сообщает в Facebook, что авария произошла неподалеку от станции "Запорожье-2" под путепроводом, который местные жители называют "Тещин язык".
Поезд, попавший в аварию, ехал из Запорожья в Пологи. С рельсов сошли четыре вагона, груженные щебнем, причем три из них восстановлению не подлежат.
Также в результате происшествия оборваны провода контактной сети. О причинах аварии официальной информации до сих пор нет.
Напомним, 30 июля на переезде возле станции Решетиловка Полтавской области поезд въехал в грузовой трейлер.
10 июля на участке Васильков – Боярка в Киевской области сошел с рельсов грузовой поезд.
А в марте 2021 года неподалеку от Запорожья сошел с рельсов скоростной поезд "Интерсити+" сообщением "Киев-Запорожье".