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В Запорожье под мостом "Тещин язык" перевернулся поезд: разбились 4 вагона (фото, видео)

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Фото: соцсети | Авария с грузовым составом

Грузовой состав ехал из Запорожья в Пологи. В связи с аварией пять пассажирских поездов прибыли в пункты назначения с опозданием.

Неподалеку от Запорожья в воскресенье, 29 августа сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда, сообщила в Facebook пресс-служба "Укрзализныци".

В связи с этим несколько пассажирских поездов курсировали по измененному маршруту в объезд места происшествия.

По информации "Укрзализныци" до двух часов опаздывали следующие пассажирские составы:

  • №72 Киев – Запорожье
  • №142 Мариуполь – Одесса
  • №120 Запорожье – Львов
  • №119 Львов – Запорожье
  • №116 Киев — Бердянск
Сообщение Укрзализныци

Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия, на которых видно, как ремонтная бригада "Укрзализныци" пытается ликвидировать последствия железнодорожной аварии.

Сообщество "Клуб Железнодорожников" сообщает в Facebook, что авария произошла неподалеку от станции "Запорожье-2" под путепроводом, который местные жители называют "Тещин язык".

Поезд, попавший в аварию, ехал из Запорожья в Пологи. С рельсов сошли четыре вагона, груженные щебнем, причем три из них восстановлению не подлежат.

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Колеса поезда
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Вагоны, сошедшие с рельсов
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Также в результате происшествия оборваны провода контактной сети. О причинах аварии официальной информации до сих пор нет.

Кадры с места происшествия

Напомним, 30 июля на переезде возле станции Решетиловка Полтавской области поезд въехал в грузовой трейлер.

10 июля на участке Васильков – Боярка в Киевской области сошел с рельсов грузовой поезд.

А в марте 2021 года неподалеку от Запорожья сошел с рельсов скоростной поезд "Интерсити+" сообщением "Киев-Запорожье".