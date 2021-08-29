У Запоріжжі під мостом "Тещин язик" перекинувся потяг: розбилися 4 вагони (фото, відео)

Вантажний потяг їхав із Запоріжжя в Пологи. У зв'язку з аварією п'ять пасажирських поїздів прибули до пунктів призначення із запізненням.

Неподалік від Запоріжжя в неділю, 29 серпня зійшли з рейок чотири вагони вантажного потяга, повідомила в Facebook прес-служба "Укрзалізниці".

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У зв'язку з цим кілька пасажирських поїздів курсували за зміненим маршрутом в об'їзд місця пригоди.

За інформацією "Укрзалізниці" до двох годин спізнювалися наступні пасажирські потяги:

№72 Київ — Запоріжжя

№142 Маріуполь — Одеса

№120 Запоріжжя — Львів

№119 Львів — Запоріжжя

№116 Київ — Бердянськ

[ + – ] повідомлення Укрзалізниці

Очевидці публікують фото і відео з місця події, на яких видно, як ремонтна бригада "Укрзалізниці" намагається ліквідувати наслідки залізничної аварії.

Спільнота "Клуб Залізничників" повідомляє в Facebook, що аварія сталася неподалік від станції "Запоріжжя-2" під шляхопроводом, який місцеві жителі називають "Тещин язик".

Поїзд, який потрапив в аварію, їхав із Запоріжжя в Пологи. З рейок зійшли чотири вагони, навантажені щебенем, причому три з них відновленню не підлягають.

[ + – ] Аварія під Запоріжжям [ + – ] колеса поїзда [ + – ] Вагони, що зійшли з рейок

Також в результаті події обірвані дроти контактної мережі. Про причини аварії офіційної інформації досі немає.

[ + – ] Кадри з місця події

Нагадаємо, 30 липня на переїзді біля станції Решетилівка Полтавської області поїзд в'їхав у вантажний трейлер.

10 липня на ділянці Васильків — Боярка в Київській області зійшов з рейок вантажний потяг.

А в березні 2021 року неподалік Запоріжжя зійшов з рейок швидкісний потяг "Інтерсіті +" сполученням "Київ-Запоріжжя".