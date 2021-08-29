У Запоріжжі під мостом "Тещин язик" перекинувся потяг: розбилися 4 вагони (фото, відео)
Вантажний потяг їхав із Запоріжжя в Пологи. У зв'язку з аварією п'ять пасажирських поїздів прибули до пунктів призначення із запізненням.
Неподалік від Запоріжжя в неділю, 29 серпня зійшли з рейок чотири вагони вантажного потяга, повідомила в Facebook прес-служба "Укрзалізниці".
У зв'язку з цим кілька пасажирських поїздів курсували за зміненим маршрутом в об'їзд місця пригоди.
За інформацією "Укрзалізниці" до двох годин спізнювалися наступні пасажирські потяги:
- №72 Київ — Запоріжжя
- №142 Маріуполь — Одеса
- №120 Запоріжжя — Львів
- №119 Львів — Запоріжжя
- №116 Київ — Бердянськ
Очевидці публікують фото і відео з місця події, на яких видно, як ремонтна бригада "Укрзалізниці" намагається ліквідувати наслідки залізничної аварії.
Спільнота "Клуб Залізничників" повідомляє в Facebook, що аварія сталася неподалік від станції "Запоріжжя-2" під шляхопроводом, який місцеві жителі називають "Тещин язик".
Поїзд, який потрапив в аварію, їхав із Запоріжжя в Пологи. З рейок зійшли чотири вагони, навантажені щебенем, причому три з них відновленню не підлягають.
Також в результаті події обірвані дроти контактної мережі. Про причини аварії офіційної інформації досі немає.
Нагадаємо, 30 липня на переїзді біля станції Решетилівка Полтавської області поїзд в'їхав у вантажний трейлер.
10 липня на ділянці Васильків — Боярка в Київській області зійшов з рейок вантажний потяг.
А в березні 2021 року неподалік Запоріжжя зійшов з рейок швидкісний потяг "Інтерсіті +" сполученням "Київ-Запоріжжя".