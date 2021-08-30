В Раде не хватает голосов для принятия закона о большом гербе, — Разумков

Вопросы у депутатов, в частности, вызывают корона и лапы льва, изображенные на макете. Спикер парламента допустил, что нардепы предложат свои правки к законопроекту.

По состоянию на воскресенье, 29 августа, в Верховной Раде нет достаточного количества голосов народных депутатов для принятия президентского законопроекта об утверждении большого Государственного герба. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

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По его словам, во время внеочередной сессии Рады 24 августа депутаты могли принять законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины" только в первом чтении, так как "у многих коллег есть замечания к этому макету" герба. В тот день поддержали инициативу о внедрении нового государственного символа 257 народных депутатов. Для окончательного утверждения этого законопроекта необходимо набрать конституционное большинство — 300 голосов.

"Я думаю, что дискуссия по нему продлится… на сегодня я не вижу 300 голосов, объективно. И это показал зал Верховной Рады. Будем смотреть, каким будет конечный вариант. Много вопросов и по короне, и по лапам (льва — ред.)", — сказал Разумков.

В то же время спикер парламента допустил, что нардепы будут подавать свои правки в макет большого герба — в каждой правке должно содержаться конкретное предложение, его описание и выводы специалистов по геральдике.

"Это будет серьезная дискуссия", — добавил Разумков.

Напомним, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о большом Государственном гербе, в котором депутатам предлагается утвердить не эскиз победителя конкурса, который определился осенью 2020 года, а макет, созданный еще в 2009 году.

Ранее обозреватель Фокуса Мария Бондарь анализировала, нужен ли Украине большой герб.