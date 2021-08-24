"В Украине никогда не приживутся политическое самодурство и диктатура", - Разумков (видео)

Спикер Рады заявил, что украинцы больше всего ценят свободу, а государство должно укреплять права людей. На СНБО Разумков не голосовал за введение санкций против Шариев, Деркача и Гужвы.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в Украине "никогда не приживутся порядки авторитаризма и диктатуры". Об этом он сказал во вторник, 24 августа, в ходе торжественного заседания парламента, посвященного Дню независимости страны.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"В Украине никогда не приживались и не приживутся социальные и политическое порядки самодурства авторитарного или диктаторского типа", — подчеркнул Разумков, отметив, что украинцы больше всего ценят личную и экономическую свободу.

Глава Верховной Рады считает, что государство существует для того, чтобы защищать права людей, чего, по его словам, "никак не могут понять враги Украины".

"Мы отличаемся от них тем, что для нас главными являются базисы демократии, верховенства права, принципов равенства и уважение к свободам людей. Без разделения на национальности, религии, цвет кожи или социальный статус. Независимость для нас — это единство", — заверил Разумков.

Также спикер Рады подчеркнул, что власти страны проводят последовательную политику децентрализации, уважая специфику и уникальность каждого региона и заботясь о защите десятков национальных культур на территории Украины.

"Но государство у нас одно на всех. Государство, которое призвано одновременно защищать разнообразие страны. И охранять ее целостность", — заверил Разумков.

[ + – ] Выступление главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова в честь Дня независимости Украины

Во время торжественного заседания Верховной Рады выступили и президент Украины Владимир Зеленский, первый заместители главы парламента Руслан Стефанчук с Еленой Кондратюк, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, народный депутат первого созыва Владимир Крыжановский и многие другие.

[ + – ] Выступление президента Владимира Зеленского в честь Дня независимости Украины

Также в ходе этого заседания был принят в первом чтении законопроект №5712, которым утверждается большой герб Украины.

[ + – ] Проект большого герба Украины

"За" соответствующий законопроект проголосовали 257 народных депутатов, среди которых 213 — представители "Слуги народа", 13 — "Батькивщины", 16 — "Доверия", 9 — "За майбутнє" и 6 — внефракционных.

[ + – ] Голосование за законопроект о большом гербе Украины в первом чтении

Сразу же после этого голосования Дмитрий Разумков объявил о закрытии торжественного заседания Рады в честь Дня независимости Украины.

Напомним, 20 августа СНБО принял решение о введении персональных санкций против ряда лиц, среди которых оказались Ольга и Анатолий Шарии, нардеп Андрей Деркач и главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва. Разумков не голосовал за введение этих ограничительных мер.

Отметим, утром 24 августа в центре Киева состоялся торжественный парад в честь Дня независимости Украины. В ходе выступления Зеленский подчеркнул, что в этот день страна празднует не приобретение, а именно восстановление независимости, отметив, что "Украина является молодым государством с тысячелетней историей".

Фокус в отдельном материале разбирался что власть пыталась сказать украинцам в 30-летие независимости Украины.