"В Україні ніколи не приживуться політичне самодурство і диктатура", — Разумков (відео)

Спікер Ради заявив, що українці найбільше цінують свободу, а держава повинна зміцнювати права людей. На РНБО Разумков не голосував за введення санкцій проти Шаріїв, Деркача і Гужви.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в Україні "ніколи не приживуться порядки авторитаризму і диктатури". Про це він сказав у вівторок, 24 серпня, в ході урочистого засідання парламенту, присвяченого Дню незалежності країни.

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"В Україні ніколи не приживалися і не приживуться соціальні й політичні порядки самодурства авторитарного або диктаторського типу", — підкреслив Разумков, зазначивши, що українці найбільше цінують особисту та економічну свободу.

Глава Верховної Ради вважає, що держава існує для того, щоб захищати права людей, чого, за його словами, "ніяк не можуть зрозуміти вороги України".

"Ми відрізняємося від них тим, що для нас головними є базиси демократії, верховенства права, принципів рівності й повагу до свобод людей. Без поділу на національності, релігії, колір шкіри або соціальний статус. Незалежність для нас — це єдність", — запевнив Разумков.

Також спікер Ради підкреслив, що влада країни проводить послідовну політику децентралізації, поважаючи специфіку та унікальність кожного регіону і піклуючись про захист десятків національних культур на території України.

"Але держава у нас одна на всіх. Держава, яка покликана одночасно захищати різноманітність країни. І охороняти її цілісність", — запевнив Разумков.

[ + – ] Виступ Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова в честь Дня незалежності України

Під час урочистого засідання Верховної Ради виступили й президент України Володимир Зеленський, перший заступники голови парламенту Руслан Стефанчук з Оленою Кондратюк, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, народний депутат першого скликання Володимир Крижанівський і багато інших.

[ + – ] Виступ президента Володимира Зеленського в честь Дня незалежності України

Також у ході цього засідання було прийнято в першому читанні законопроект №5712, яким затверджується великий герб України.

[ + – ] Проект великого герба України

"За" відповідний законопроект проголосували 257 народних депутатів, серед яких 213 — представники "Слуги народу", 13 — "Батьківщини", 16 — "Довіри", 9 — "За майбутнє" і 6 — позафракційних.

[ + – ] Голосування за законопроект про великий герб України в першому читанні

Відразу ж після цього голосування Дмитро Разумков оголосив про закриття урочистого засідання Ради в честь Дня незалежності України.

Нагадаємо, 20 серпня РНБО ухвалила рішення про введення персональних санкцій проти ряду осіб, серед яких виявилися Ольга та Анатолій Шарії, нардеп Андрій Деркач і головний редактор видання "Країна" Ігор Гужва. Разумков не голосував за введення цих обмежувальних заходів.

Відзначимо, вранці 24 серпня в центрі Києва відбувся урочистий парад на честь Дня незалежності України. В ході виступу Зеленський підкреслив, що в цей день країна святкує не отримання, а саме відновлення незалежності, зазначивши, що "Україна є молодою державою з тисячолітньою історією".

Фокус в окремому матеріалі розбирався що влада намагалася сказати українцям в 30-річчя незалежності України.