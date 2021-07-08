Магия символов. Нужен ли Украине большой государственный Герб

Есть в символах и знаках необъяснимая сила — безотказная способность отвлекать людей от важных вещей.

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Только зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о большом Государственном Гербе Украины, и общественность, до этого живо обсуждавшая внешнеполитические промахи Зеленского, пробуксовку реформ, провал вакцинации и другие неудобные для власти темы, тут же переключилась на вопросы геральдики.

Так ребенку, с плачем вцепившемуся в ключи от дома или другой ценный для родителей предмет, дают погремушку, чтобы тот отвлекся и разжал пальцы.

Строго говоря, появление этого законопроекта не сюрприз. Большой герб предусмотрен Конституцией Украины, однако до сих пор мы прекрасно обходились малым Гербом — стилизованным щитом с изображением трезубца.

Именно он с тех пор, как Украина получила независимость, служил обозначением государственной власти на денежных знаках и официальных документах.

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Присутствие герба означает, что государство контролирует данную сферу правоотношений. Для этого достаточно малого герба, тогда как большой выполняет другую функцию — это символ суверенитета, только не в современном, а в историческом смысле данного слова.

В те далекие времена, когда существовали суверены и вассалы, первым нужно было как-то формально обозначать свою власть над вторыми. Геральдическая традиция в Европе возникла раньше, чем абсолютистская монархия, так что родовые гербы предшествовали государственным.

Герб указывал, кто здесь хозяин, и сообщал общие сведения о его происхождении — чем прославились предки, на чём разбогатели, каким путём получены земельные владения и т. д.

Главным занятием аристократии изначально было ведение войн, так что предсказуемо основным элементом герба стал щит, иногда он венчался короной. Дополнительную информацию о семье владельца давали щитодержатели (фигурки справа и слева от щита), девизы (надписи сверху и/или снизу), почва (рисунок под щитом, как правило, сообщал об источниках обогащения), бурлет, намет и орден.

Все эти рисунки в композиционном сочетании, собственно, и представляют собой то, что называется большим гербом. Малый герб — его усеченный вариант, обычно только щит или щит с короной.

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Формирование монархических государств означало, что феодалы признавали над собой власть короля или князя и его потомков. Он становился их сувереном, а они — его вассалами.

Первые европейские государственные гербы были видоизмененными версиями гербов монархических династий и опять-таки показывали, кто здесь источник власти. Иногда они содержали только щит и корону.

Иногда к этому добавляли несколько дополнительных элементов, свидетельствующих о доблести короля и его предков, все как бы говорило: "Нашему новому суверену не стыдно подчиняться".

Шли столетия, монархии становились конституционными, многие вовсе превратились в республики. Большие гербы утратили свой первоначальный смысл, но сохранили историческую и культурную ценность.

При новом демократическом строе источником власти был уже не монарх, а народ. Управленческие полномочия получали не наследники, а победители выборов. Их родословная не имела большого значения. Герб, как условное обозначение присутствия государственного контроля в каком-то вопросе, уже не нуждался в таком количестве геральдических элементов.

Во многих странах большой герб оказался вовсе не нужен, хватало малого. Впрочем, такая геральдическая скромность была характерна именно для демократий. Авторитарные государства, напротив, старательно вырисовывали свои большие гербы, даже если исторически таковых не было.

Может, ради того, чтобы диктатор почувствовал себя подобием монарха, а может, для того, чтобы, использовав магическую силу знаков, отвлечь население от действительно важных вопросов и отсрочить назревающие бунты.

Любопытно, какую из перечисленных функций должен выполнять новый большой Государственный Герб Украины.