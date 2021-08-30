У Раді не вистачає голосів для ухвалення закону про великий герб, — Разумков

Питання в депутатів, зокрема, викликають корона і лапи лева, зображені на макеті. Спікер парламенту допустив, що нардепи запропонують свої правки до законопроекту.

Станом на неділю, 29 серпня, у Верховній Раді немає достатньої кількості голосів народних депутатів для ухвалення президентського законопроекту про затвердження великого Державного герба. Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив голова українського парламенту Дмитро Разумков.

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За його словами, під час позачергової сесії Ради 24 серпня депутати могли ухвалити законопроект №5712 "Про великий Державний Герб України" тільки в першому читанні, оскільки "в багатьох колег є зауваження до цього макету" герба. У той день підтримали ініціативу про запровадження нового державного символу 257 народних депутатів. Для остаточного затвердження цього законопроекту необхідно набрати конституційну більшість — 300 голосів.

"Я думаю, що дискусія з нього триватиме ... на сьогодні я не бачу 300 голосів, об'єктивно. І це показав зал Верховної Ради. Будемо дивитися, яким буде кінцевий варіант. Багато питань і щодо корони, і щодо лап (лева — ред.)", — сказав Разумков.

У той же час спікер парламенту допустив, що нардепи будуть подавати свої правки в макет великого герба — у кожній правці має міститися конкретна пропозиція, її опис і висновки фахівців з геральдики.

"Це буде серйозна дискусія", — додав Разумков.

Нагадаємо, 28 червня президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про великий Державний герб, у якому депутатам пропонується затвердити НЕ ескіз переможця конкурсу, який визначився восени 2020 року, а макет, створений ще у 2009 році.

Раніше оглядач Фокуса Марія Бондар аналізувала, чи потрібен Україні великий герб.