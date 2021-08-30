Собирают руками и лопатами: под Херсоном из-за аномалии произошел массовый мор рыбы (видео)

Местные жители утверждают, что причиной является соленая вода, которая попадает в лиман. Она вытесняет рыбу на мель, где та погибает.

В Белозерском районе Херсонской области из-за природных аномалий люди вынуждены возле берегов вылавливать рыбу руками и лопатами. Массовый мор рыбы, которая идет на мель и погибает, происходит в результате попадания в лиман соленой воды — она вытесняет пресноводную рыбу к побережью. Этому способствуют жара, ветер и резкий перепад температуры, передает ТСН.

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На видео люди собирают на берегу большое количество рыбы — карасей, бычков, маленьких судаков и осетра, которые плотным слоем покрыли берег лимана. По словам местных рыбаков подобное происходит несколько раз за лето.

Рыбу быстро собирают, — кое-что оставляют себе, остальное скармливают домашним животным.

"Сколько рыбы! Это просто ужас" — комментирует очевидец, снявший на видео происходящее

Напомним, похожий случай произошел 10 августа в Одесской области на Хаджибейском лимане. Тогда посетители пляжа могли наблюдать массовую гибель рыбы и креветок, из-за чего по всему побережью распространялся зловонный запах.

Этим же летом на бердянских пляжах отдыхающие не могли зайти в воду из-за большого количества медуз.

"Кладбище" медуз организовали и жители Мелитопольского района Запорожской области. Выброшенных на берег медуз возили тачками и складывали в кучу.