Збирають руками і лопатами: під Херсоном через аномалії стався масовий мор риби (відео)
Місцеві жителі стверджують, що причиною є солона вода, яка потрапляє в лиман. Вона витісняє рибу на мілину, де та гине.
У Білозерському районі Херсонської області через природні аномалії люди змушені біля берегів виловлювати рибу руками і лопатами. Масовий мор риби, яка йде на мілину і гине, відбувається внаслідок потрапляння в лиман солоної води — вона витісняє прісноводну рибу до узбережжя. Цьому сприяють спека, вітер і різкий перепад температури, передає ТСН.
На відео люди збирають на березі велику кількість риби — карасів, бичків, маленьких судаків та осетра, які щільним шаром покрили берег лиману. За словами місцевих рибалок подібне відбувається кілька разів за літо.
Рибу швидко збирають, — дещо залишають собі, решту згодовують домашнім тваринам.
"Скільки риби! Це просто жах" — коментує очевидець, який зняв на відео те, що відбувається
Нагадаємо, схожий випадок стався 10 серпня в Одеській області на Хаджибейському лимані. Тоді відвідувачі пляжу могли спостерігати масову загибель риби і креветок, через що по всьому узбережжю поширювався сморід.
Цього ж літа на бердянських пляжах відпочивальники не могли зайти у воду через велику кількість медуз.
"Кладовище" медуз організували і жителі Мелітопольського району Запорізької області. Викинутих на берег медуз возили тачками і складали на купу.