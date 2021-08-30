В спальном районе Киева загорелся трансформатор: были яркие вспышки и хлопок (видео)
Причины возгорания называются разные – от попадания молнии до затопления ливнем. А спасатели говорят о загоревшемся дереве.
В Киев загорелся трансформатор, расположенный неподалеку от одноэтажного здания кафе на проспекте Правды, 66 (Подольский район столицы), сообщили в пресс-службе киевского ГСЧС.
В службе утверждают, что пожар возник из-за попадания молнии в электроопору, в результате чего загорелось рядом стоящее дерево.
Очевидцы размещают в соцсетях видео, на которых видно, что около кафе где-то полминуты продолжались яркие вспышки, затем произошел громкий хлопок.
Ряд СМИ разместили информацию о том, что молния попала в трансформатор, но спровоцировать пробой изоляции и возникший в результате него пожар могло и короткое замыкание, вызванное падением на электрощитовую упавших веток дерева.
Также причиной пожара могла послужить вода, попавшая в трансформатор в результате дождя или затопления.
На момент написания новости спасатели ликвидировали возгорание, сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, 1 августа пожар произошел в пятиэтажной пристройке к ТРЦ Пирамида в столице. Причиной возгорания стало короткое замыкание в кондиционере.
В тот же день вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях супермаркета АТБ под Одессой. Причиной возгорания тоже стало короткое замыкание в кондиционере.
А 20 августа в Броварах вспыхнул масштабный пожар в многоэтажном доме: огонь вспыхнул в двух квартирах, после чего распространился на крышу здания.