В спальном районе Киева загорелся трансформатор: были яркие вспышки и хлопок (видео)

Причины возгорания называются разные – от попадания молнии до затопления ливнем. А спасатели говорят о загоревшемся дереве.

В Киев загорелся трансформатор, расположенный неподалеку от одноэтажного здания кафе на проспекте Правды, 66 (Подольский район столицы), сообщили в пресс-службе киевского ГСЧС.

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В службе утверждают, что пожар возник из-за попадания молнии в электроопору, в результате чего загорелось рядом стоящее дерево.

[ + – ] Видео от ГСЧС

Очевидцы размещают в соцсетях видео, на которых видно, что около кафе где-то полминуты продолжались яркие вспышки, затем произошел громкий хлопок.

Ряд СМИ разместили информацию о том, что молния попала в трансформатор, но спровоцировать пробой изоляции и возникший в результате него пожар могло и короткое замыкание, вызванное падением на электрощитовую упавших веток дерева.

[ + – ] Пожар в Киеве

Также причиной пожара могла послужить вода, попавшая в трансформатор в результате дождя или затопления.

На момент написания новости спасатели ликвидировали возгорание, сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, 1 августа пожар произошел в пятиэтажной пристройке к ТРЦ Пирамида в столице. Причиной возгорания стало короткое замыкание в кондиционере.

В тот же день вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях супермаркета АТБ под Одессой. Причиной возгорания тоже стало короткое замыкание в кондиционере.

А 20 августа в Броварах вспыхнул масштабный пожар в многоэтажном доме: огонь вспыхнул в двух квартирах, после чего распространился на крышу здания.