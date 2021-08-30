У спальному районі Києва загорівся трансформатор: були яскраві спалахи і хлопок (відео)

Причини загоряння називають різні — від попадання блискавки до затоплення зливою. А рятувальники кажуть про дерево, яке загорілося.

У Києві загорівся трансформатор, розташований неподалік від одноповерхової будівлі кафе на проспекті Правди, 66 (Подільський район столиці), повідомили в пресслужбі київського ДСНС.

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У службі стверджують, що пожежа виникла через потрапляння блискавки в електроопору, внаслідок чого загорілося дерево, яке стояло поруч.

[ + – ] Відео від ДСНС

Очевидці розміщують у соцмережах відео, на яких видно, що біля кафе десь півхвилини тривали яскраві спалахи, потім стався гучний хлопок.

Низка ЗМІ розмістила інформацію про те, що блискавка потрапила в трансформатор, але спровокувати пробій ізоляції, через який виникає пожежа, могло й коротке замикання, викликане падінням на електрощитову повалених гілок дерева.

[ + – ] Пожежа в Києві

Також причиною пожежі могла послужити вода, що потрапила в трансформатор у результаті дощу або затоплення.

На момент написання новини рятувальники ліквідували загоряння, повідомляється, що постраждалих у результаті події немає.

Нагадаємо, 1 серпня пожежа сталася в п'ятиповерховій прибудові до ТРЦ "Піраміда" в столиці. Причиною загоряння стало коротке замикання в кондиціонері.

У той же день спалахнула масштабна пожежа в складських приміщеннях супермаркету АТБ під Одесою. Причиною загоряння теж стало коротке замикання в кондиціонері.

А 20 серпня в Броварах спалахнула масштабна пожежа в багатоповерховому будинку: вогонь спалахнув у двох квартирах, після чого поширився на дах будівлі.