В Харькове в самый высокий флагшток Украины попала молния (видео)

Местные жители жалуются, что из-за молний, попадающих в флагшток, "окна ходят ходуном", а по самому городу некоторые улицы оказались подтопленными.

В Харькове во время проливного дождя в 102-метровый флагшток попала молния. Об этом сообщает телеграм-канал "Типичное ХТЗ", где разместили соответствующее видео.

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На видео видно как в верхушку флагштока попадает молния, после чего раздается громкий хлопок. После этого оператор, снимавший видео, опустил камеру, а само видео обрывается.

Как пишет читатель другого харьковского телеграм-канала "Ху*вый Харьков", во флаг постоянно попадают молнии.

"Заснять никак не успеваю, но новый флаг рядом с Успенским собирает на себя все молнии этого ху*вого мира. Окна ходуном ходят от такого грома. Зато успел снять предохранитель, уничтоженный одной из таких молний. Спасибо за пи**атый флаг под окнами. Разряд пошел даже по газовым трубам, так что сжег пломбу на газовом счетчике", — пишет автор, прикрепив к публикации фото пломбы.

Фото: скриншот

В Харькове с самого утра идут проливные дожди, в социальных сетях публикуют видео подтопленных улиц и поваленных деревьев. Также в телеграм-канале "Труха" опубликовали видео троллейбуса, в который попала молния. Как утверждает автор видео, после попадания молнии, он загорелся.

На город пришел циклон "Ове", который принес холодные воздушные массы и дожди.

[ + – ] Погода в Харькове 31 августа Фото: 057.ua

Напомним, вчера, 30 августа, в Киеве загорелся трансформатор из-за проливного дождя в столице. На видео попали яркие кадры молний ночной грозы в Киеве.

В Харькове подняли украинский флаг на самом высоком флагштоке Европы 23 августа ко Дню флага.