У Харкові в найвищий флагшток України потрапила блискавка (відео)

Місцеві жителі скаржаться, що через блискавки, що потрапляють у флагшток, "вікна ходять ходором", а по самому місту деякі вулиці виявилися підтопленими.

У Харкові під час проливного дощу в 102-метровий флагшток влучила блискавка. Про це повідомляє телеграм-канал "Типове ХТЗ", де розмістили відповідне відео.

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На відео видно, як у верхівку флагштока потрапляє блискавка, після чого лунає гучний хлопок. Після цього оператор, який знімав відео, опустив камеру, а саме відео обривається.

Як пише читач іншого харківського телеграм-каналу "Ху*вий Харків", у прапор постійно потрапляють блискавки.

"Зафільмувати ніяк не встигаю, але новий прапор поруч із Успенським збирає на себе всі блискавки цього ху*вого світу. Вікна ходуном ходять від такого грому. Зате встиг зняти запобіжник, знищений однією з таких блискавок. Спасибі за пі**атий прапор під вікнами. Розряд пішов навіть по газових трубах, так що спалив пломбу на газовому лічильнику", — пише автор, прикріпивши до публікації фото пломби.

Фото: скриншот

У Харкові з самого ранку йдуть проливні дощі, в соціальних мережах публікують відео підтоплених вулиць і повалених дерев. Також у телеграм-каналі "Труха" опублікували відео тролейбуса, в який влучила блискавка. Як стверджує автор відео, після попадання блискавки він загорівся.

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