В Ровно двое 15-летних близнецов с ножом напали на женщину (фото, видео)

Братьев оперативно задержали правоохранители – сейчас они дают показания. Пострадавшую с травмами отвезли в больницу

Во вторник, 31 августа в Ровно двое пятнадцатилетних братьев-близнецов, вооруженные ножом, совершили нападение на женщину, сообщает в Facebook пресс-служба региональной полиции.

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Случилось происшествие на ул. Чорновола, неподалеку от детской площадки. Правоохранители сообщили, что один из подростков около девяти утра напал на женщину и несколько раз ударил ее ножом в спину.

Полицейским, основываясь на показаниях свидетелей, быстро удалось найти подозреваемых.

Подростков отвезли в Ровенское райуправление полиции, где они дают показания следователям в присутствии своих родителей.

[ + – ] Задержанные близнецы

Известно, что от нападения пострадала 42-летняя местная жительница, ее с ранениями госпитализировали в лечебное учреждение.

Телеканал ITV media group опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что подростки идут навстречу женщине. Пройдя мимо нее, один из них наносит женщине удары ножом в спину, после чего братья быстро убегают.

[ + – ] Происшествие в Ровно

Напомним, в середине августа в Херсонской области психически больной мужчина убил сотрудника полиции, прибывшего на вызов.

В начале августа в Киеве спор между таксистом и иностранцем закончился поножовщиной: пассажира госпитализировали с резаной раной бедра и проникающим ранением передней брюшной стенки.

А в январе в Запорожье неизвестные с ножами за три дня напали на двух священников УПЦ.