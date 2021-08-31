У Рівному двоє 15-річних близнюків з ножем напали на жінку (фото, відео)

Братів оперативно затримали правоохоронці — наразі вони дають свідчення. Постраждалу з травмами відвезли до лікарні

У вівторок, 31 серпня в Рівному двоє п'ятнадцятирічних братів-близнюків, озброєні ножем, скоїли напад на жінку, повідомляє у Facebook пресслужба регіональної поліції.

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Сталася подія на вул. Чорновола, неподалік від дитячого майданчика. Правоохоронці повідомили, що один з підлітків близько дев'ятої ранку напав на жінку і кілька разів ударив її ножем у спину.

Поліцейським, грунтуючись на показаннях свідків, швидко вдалося знайти підозрюваних.

Підлітків відвезли в Рівненське райуправління поліції, де вони дають свідчення слідчим у присутності своїх батьків.

[ + – ] Затримані близнюки

Відомо, що від нападу постраждала 42-річна місцева жителька, її з пораненнями госпіталізували до лікувального закладу.

Телеканал ITV media group опублікував відео з місця події. На кадрах видно, що підлітки йдуть назустріч жінці. Пройшовши повз неї, один з них завдає жінці удари ножем у спину, після чого брати швидко тікають.

[ + – ] Подія в Рівному

Нагадаємо, у середині серпня в Херсонській області психічно хворий чоловік убив співробітника поліції, який прибув на виклик.

На початку серпня в Києві суперечка між таксистом та іноземцем закінчилася різаниною: пасажира госпіталізували з різаною раною стегна і проникним пораненням передньої черевної стінки.

А в січні в Запоріжжі невідомі з ножами за три дні напали на двох священиків УПЦ.