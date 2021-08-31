У Рівному двоє 15-річних близнюків з ножем напали на жінку (фото, відео)
Братів оперативно затримали правоохоронці — наразі вони дають свідчення. Постраждалу з травмами відвезли до лікарні
У вівторок, 31 серпня в Рівному двоє п'ятнадцятирічних братів-близнюків, озброєні ножем, скоїли напад на жінку, повідомляє у Facebook пресслужба регіональної поліції.
Сталася подія на вул. Чорновола, неподалік від дитячого майданчика. Правоохоронці повідомили, що один з підлітків близько дев'ятої ранку напав на жінку і кілька разів ударив її ножем у спину.
Поліцейським, грунтуючись на показаннях свідків, швидко вдалося знайти підозрюваних.
Підлітків відвезли в Рівненське райуправління поліції, де вони дають свідчення слідчим у присутності своїх батьків.
Відомо, що від нападу постраждала 42-річна місцева жителька, її з пораненнями госпіталізували до лікувального закладу.
Телеканал ITV media group опублікував відео з місця події. На кадрах видно, що підлітки йдуть назустріч жінці. Пройшовши повз неї, один з них завдає жінці удари ножем у спину, після чого брати швидко тікають.
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