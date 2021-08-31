Самолеты ВВС США "попрощались" с Киевом после военных учений (видео)

На борту одного из военных самолетов находилась народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Над столицей Украины Киевом совершили полет два военно-транспортных самолета Сил спецопераций США MC-130J Commando II, сообщает в своем микроблоге в Twitter посольство США в Украине.

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В диппредставительстве проинформировали, что силы спецопераций двух стран – Украины и США – целый месяц проводили совместные учения.

"Чтобы отметить окончание миссии, командование спецопераций США в Европе осуществило полет над Киевом вместе с украинскими партнерами на двух самолетах", – сказано в сообщении посольства США.

[ + – ] Сообщение посольства США

Командование сил спецопераций США в Европе уточнило в Twitter, что данный полет произошел еще 26 августа.

При этом, на борту военных самолетов были глава подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам госбезопасности и обороны Ирина Верещук, командующий Сил спецопераций Украины Георгий Галаган и командующий ССО США в Европе Дэвид Тейбор.

[ + – ] Сообщение командования сил спецопераций США в Европе

Напомним, 18 августа силовики из состава Сил спецопераций ВСУ, Нацгвардии, а также СБУ вблизи оккупированного Крыма учились уничтожать вражеские диверсионно-разведывательные группы.

В начале августа спецназ Сил специальных операций провел учения в районе ООС, во время которых отрабатывались различные элементы с применением вертолетов.

А 26 июля стартовали в Грузии начались десятые международные учения Agile Spirit-2021 с участием Украины и еще 13 стран.