Літаки ВПС США "попрощалися" з Києвом після військових навчань (відео)
На борту одного з військових літаків перебувала народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.
Над столицею України здійснили політ два військово-транспортні літаки Сил спецоперацій США MC-130J Commando II, повідомляє у своєму мікроблозі у Twitter посольство США в Україні.
У диппредставництві поінформували, що сили спецоперацій двох країн — України та США — цілий місяць проводили спільні навчання.
"Щоб відзначити закінчення місії, командування спецоперацій США в Європі здійснило політ над Києвом разом з українськими партнерами на двох літаках", — сказано в повідомленні посольства США.
Командування сил спецоперацій США в Європі уточнило у Twitter, що цей політ відбувся ще 26 серпня.
При цьому, на борту військових літаків були глава підкомітету Верховної Ради України з питань держбезпеки та оборони Ірина Верещук, командувач Сил спецоперацій України Георгій Галаган і командувач ССО США в Європі Девід Тейбор.
Нагадаємо, 18 серпня силовики зі складу Сил спецоперацій ЗСУ, Нацгвардії, а також СБУ поблизу окупованого Криму вчилися знищувати ворожі диверсійно-розвідувальні групи.
На початку серпня спецпризначенці Сил спеціальних операцій провели навчання в районі ООС, під час яких відпрацьовувалися різні елементи із застосуванням вертольотів.
А 26 липня в Грузії почалися десяті міжнародні навчання Agile Spirit-2021 за участю України і ще 13 країн.