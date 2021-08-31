Літаки ВПС США "попрощалися" з Києвом після військових навчань (відео)

На борту одного з військових літаків перебувала народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Над столицею України здійснили політ два військово-транспортні літаки Сил спецоперацій США MC-130J Commando II, повідомляє у своєму мікроблозі у Twitter посольство США в Україні.

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У диппредставництві поінформували, що сили спецоперацій двох країн — України та США — цілий місяць проводили спільні навчання.

"Щоб відзначити закінчення місії, командування спецоперацій США в Європі здійснило політ над Києвом разом з українськими партнерами на двох літаках", — сказано в повідомленні посольства США.

[ + – ] Повідомлення посольства США

Командування сил спецоперацій США в Європі уточнило у Twitter, що цей політ відбувся ще 26 серпня.

При цьому, на борту військових літаків були глава підкомітету Верховної Ради України з питань держбезпеки та оборони Ірина Верещук, командувач Сил спецоперацій України Георгій Галаган і командувач ССО США в Європі Девід Тейбор.

[ + – ] Повідомлення командування сил спецоперацій США в Європі

Нагадаємо, 18 серпня силовики зі складу Сил спецоперацій ЗСУ, Нацгвардії, а також СБУ поблизу окупованого Криму вчилися знищувати ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

На початку серпня спецпризначенці Сил спеціальних операцій провели навчання в районі ООС, під час яких відпрацьовувалися різні елементи із застосуванням вертольотів.

А 26 липня в Грузії почалися десяті міжнародні навчання Agile Spirit-2021 за участю України і ще 13 країн.