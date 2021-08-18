СБУ, ССО, Нацгвардія і поліція провели навчання поблизу адмінкордону з Кримом (відео)

Військові відпрацьовували виявлення і знищення ворожої ДРГ, яка намагалася провести терористичні акти.

Силовики зі складу Сил спецоперацій ЗСУ, Національної гвардії, а також СБУ разом з іншими підрозділами вчилися знищувати ворожі ДРГ поблизу окупованого Криму. Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил.

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У рамках навчань військові повинні були відпрацювати дії при виявленні і знешкодженні ворожих ДРГ на автотранспорті, а також знищення незаконних збройних формувань на території України.

За легендою, ворог планував проникнути на територію України, щоб здійснити низку терористичних актів по об'єктах інфраструктури.

За словами командувача силами ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва, постійні тренування військових обумовлені наявністю об'єктів критичної інфраструктури. Для цього бійці повинні бути готові діяти як вдень, так і вночі.

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"У ході навчань військовослужбовці продемонстрували високий рівень навченості, що є запорукою успішної протидії терористичним загрозам і гарантією безпеки для наших громадян", — підсумував генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, Росія з 9 серпня почала масштабні навчання в окупованому Криму із залученням усіх родів військ.

У червні танкісти провели навчання на адмінкордоні з Кримом, щоб відпрацьовувати дії під час контратаки.