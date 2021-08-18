СБУ, ССО, Нацгвардія і поліція провели навчання поблизу адмінкордону з Кримом (відео)
Військові відпрацьовували виявлення і знищення ворожої ДРГ, яка намагалася провести терористичні акти.
Силовики зі складу Сил спецоперацій ЗСУ, Національної гвардії, а також СБУ разом з іншими підрозділами вчилися знищувати ворожі ДРГ поблизу окупованого Криму. Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил.
У рамках навчань військові повинні були відпрацювати дії при виявленні і знешкодженні ворожих ДРГ на автотранспорті, а також знищення незаконних збройних формувань на території України.
За легендою, ворог планував проникнути на територію України, щоб здійснити низку терористичних актів по об'єктах інфраструктури.
За словами командувача силами ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва, постійні тренування військових обумовлені наявністю об'єктів критичної інфраструктури. Для цього бійці повинні бути готові діяти як вдень, так і вночі.Важливо
"У ході навчань військовослужбовці продемонстрували високий рівень навченості, що є запорукою успішної протидії терористичним загрозам і гарантією безпеки для наших громадян", — підсумував генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Нагадаємо, Росія з 9 серпня почала масштабні навчання в окупованому Криму із залученням усіх родів військ.
У червні танкісти провели навчання на адмінкордоні з Кримом, щоб відпрацьовувати дії під час контратаки.