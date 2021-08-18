СБУ, ССО, Нацгвардия и полиция провели учения вблизи админграницы с Крымом (видео)

Военные отрабатывали обнаружение и уничтожение вражеской ДРГ, которая пыталась провести террористические акты.

Силовики из состава Сил спецопераций ВСУ, Национальной гвардии, а также СБУ вместе с другими подразделениями учились уничтожать вражеские ДРГ вблизи оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил.

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В рамках учений военные должны были отработать действия при выявлении и обезвреживании вражеских ДРГ на автотранспорте, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований на территории Украины.

По легенде, враг планировал проникнуть на территорию Украины, чтобы совершить ряд террористических актов по объектам инфраструктуры.

По словам командующего силами ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева, постоянные тренировки военных обусловлены наличием объектов критической инфраструктуры. Для этого бойцы должны быть готовыми действовать как днем, так и ночью.

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"В ходе учений военнослужащие продемонстрировали высокий уровень обучаемости, что является залогом успешного противодействия террористическим угрозам и гарантией безопасности для наших граждан", — подытожил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, Россия с 9 августа начала масштабные учения в оккупированном Крыму с привлечением всех родов войск.

В июне танкисты провели учения на админгранице с Крымом, чтобы отрабатывать действия при контратаке.