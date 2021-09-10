"Ваша дочь попала в больницу": мошенники выманили у женщины $4 тыс. в Чернигове (видео)

Преступников удалось оперативно задержать благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на доме. По записям определили марку их машины.

На днях в Чернигове 63-летней женщине вечером позвонил незнакомый человек, и сказал, что ее дочь попала в больницу, и ей срочно нужны деньги на лечение. Об этом сообщила в Facebook Патрульная полиция Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Женщина так разволновалась, что даже не попыталась позвонить дочери, чтобы выяснить, что произошло. Вместо этого она отдала приехавшему к ней незнакомцу 4 тыс. долларов наличными.

Через некоторое время она узнала, что с дочерью все в порядке, и обратилась в полицию.

Пострадавшая подробно описала патрульным человека, который приезжал к ней. На доме были установлены камеры наблюдения. Просмотрев их записи, полицейские увидели, что мошенник приехал на автомобиле марки "мерседес".

Затем в полиции определили, что данный автомобиль выехал из Чернигова в сторону Киева. Патрульные экипажи получили соответствующую ориентировку.

Разыскиваемый "мерседес" был остановлен на стационарном посту "Копти" в 50 км от Чернигова.

В автомобиле находились двое молодых людей: 20-летний житель Чернигова и 25-летний – Киева.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

При осмотре автомобиля следователь обнаружил и изъял деньги на сумму 4 тыс. долларов.

Отметим, что схемы мошенничества с использованием телефона распространены не только в Украине. Например, о том, что происходит в Германии, подробно рассказывало издание DW. Старший комиссар полиции из города Хильдесхайм дал несколько советов, которые могут быть полезны не только немцам:

телефонный номер, появившийся на определителе или экране телефона при входящем звонке, может быть фальшивым (подмененным);

настоящие полицейские или работники прокуратуры никогда не спрашивают по телефону о деньгах или других ценностях;

настоящие полицейские никогда не берут "на хранение" деньги и ценности.

Комиссар настоятельно советует обязательно перепроверять подобные звонки и истории, позвонив по номеру полиции. Нужно также сразу ставить в известность членов семьи или друзей о подобных звонках. А самое лучшее – сразу прекращать разговор, если он кажется подозрительным.

Напомним, в Кривом Роге полиция задержала 33-летнюю местную жительницу, которая незаконно оформляла онлайн-кредиты на других лиц в финансовых и микрокредитных учреждениях. Она выманивала информацию у людей, с ее помощью взламывала их соцсети и электронную почту, там находила сканы документов и финансовые номера телефонов. Этого было достаточно, чтобы подделать данные, вывести деньги и взять новый заем.

В Обухове Киевской области задержали женщину, которой инкриминируют более 20 случаев мошенничества. Она представлялась сотрудницей энергокомпании и обманывала продавцов магазинов и аптек. Женщина заявляла, что скоро подадут напряжение в 40 тысяч вольт, а потому необходимо спрятать украшения в темный пакет, иначе они почернеют. Когда жертвы выполняли ее "рекомендацию", злоумышленница хватала пакет и убегала.