"Ваша дочка потрапила в лікарню": шахраї виманили у жінки $4 тис. у Чернігові (відео)

Шахраїв вдалося оперативно затримати завдяки камерам відеоспостереження, встановленим на будинку. За записами визначили марку їхньої машини.

Днями в Чернігові 63-річній жінці ввечері зателефонував незнайомий чоловік, і сказав, що її дочка потрапила в лікарню, і їй терміново потрібні гроші на лікування. Про це повідомила у Facebook Патрульна поліція України.

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Жінка так розхвилювалася, що навіть не спробувала зателефонувати доньці, щоб з'ясувати, що сталося. Замість цього вона віддала незнайомцеві, який приїхав до неї, 4 тис. доларів готівкою.

Через деякий час вона дізналася, що з дочкою все гаразд, і звернулася в поліцію.

Постраждала докладно описала патрульним людину, яка приїжджала до неї. На будинку були встановлені камери спостереження. Переглянувши їхні записи, поліцейські побачили, що шахрай приїхав на автомобілі марки "мерседес".

Потім у поліції визначили, що цей автомобіль виїхав із Чернігова в бік Києва. Патрульні екіпажі отримали відповідне орієнтування.

Розшукуваний "мерседес" був зупинений на стаціонарному посту "Кіпті" в 50 км від Чернігова.

В автомобілі знаходилися двоє молодиків: 20-річний житель Чернігова і 25-річний — Києва.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

У процесі огляду автомобіля слідчий знайшов і вилучив гроші на суму 4 тис. доларів.

Зазначимо, що схеми шахрайства з використанням телефону поширені не тільки в Україні. Наприклад, про те, що відбувається в Німеччині, докладно розповідало видання DW. Старший комісар поліції з міста Гільдесгайм дав кілька порад, які можуть бути корисні не тільки німцям:

телефонний номер, що з'явився на визначнику або екрані телефону при вхідному дзвінку, може бути фальшивим (підміненим);

справжні поліцейські або працівники прокуратури ніколи не запитують по телефону про гроші або інші цінності;

справжні поліцейські ніколи не беруть "на зберігання" гроші та цінності.

Комісар наполегливо радить обов'язково перевіряти подібні дзвінки й історії, зателефонувавши за номером поліції. Потрібно також одразу повідомляти членам сім'ї або друзям про подібні дзвінки. А найкраще — відразу припиняти розмову, якщо вона здається підозрілою.

Нагадаємо, в Кривому Розі поліція затримала 33-річну місцеву жительку, яка незаконно оформляла онлайн-кредити на інших осіб у фінансових і мікрокредитних установах. Вона виманювала інформацію у людей, з її допомогою зламувала їхні соцмережі й електронну пошту, там знаходила скани документів і фінансові номери телефонів. Цього було достатньо, щоб підробити дані, вивести гроші та взяти нову позику.

В Обухові Київської області затримали жінку, якій інкримінують понад 20 випадків шахрайства. Вона представлялася співробітницею енергокомпанії та обманювала продавців магазинів та аптек. Жінка заявляла, що скоро подадуть напругу в 40 тисяч вольт, а тому необхідно заховати прикраси в темний пакет, інакше вони почорніють. Коли жертви виконували її "рекомендацію", зловмисниця хапала пакет і тікала.