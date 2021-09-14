В Харькове планируют производить китайскую вакцину CoronaVac (фото)

Производитель вакцины компания Sinovac Biotech уже лицензировал ее розлив в ряде стран мира.

Харьковское предприятие группы "Лекхим" в 2022 году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах. В том числе, могут производиться и вакцины против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

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В это производство будет инвестировано 25–30 млн евро.

Сообщается, что в Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech. В 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.

Отметим, Sinovac Biotech 1 апреля заявила, что с вводом в строй третьего завода по производству вакцин от коронавируса она будет способна выпускать до 2 млрд доз препаратов в год. Новый завод в Пекине тогда начал культивировать клетки, в которых будет выращиваться коронавирус.

По состоянию на 1 апреля, более 200 млн доз вакцины CoronaVac, включая полуфабрикаты, было поставлено в 27 стран и регионов мира, включая Китай.

В начале сентября использование вакцины CorornaVac, произведенной в Бразилии было приостановлено местным регулятором. Причиной названо то, что у местного предприятия не было разрешения на розлив этого препарата.

Группа "Лекхим" существует с 1992 года. Сейчас она производит около 200 наименований лекарственных препаратов, которые продаются в аптеках Украины и экспортируются в 35 стран.

В мае этого года госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подало иск в суд о взыскании пени с группы "Лекхим", так как та просрочила поставки вакцины китайской Sinovac Biotech.

Ранее группа стала представителем китайской Sinovac в Украине. В целом она законтрактовала 5 млн доз вакцины. Первая партия препарата прибыла в Украину 25 марта, хотя по условиям контракта это должно было произойти в начале месяца.

Согласно данным системы Prozorro, тендер на поставку вакцин выиграло ЧАО "Лекхим".

Эта компания основана в 2002 году, зарегистрирована в Киеве. Основной вид деятельности – оптовая торговля фармацевтическими товарами. Такие данные приводит ресурс Opendatabot.

Директором и 100-процентным бенефециаром компании сейчас является Валерий Печаев. До 2020 года бенефициарными владельцами были девять человек.

Финансовая отчетность компании за 2020 год:

доход 1,77 млрд грн;

чистая прибыль – 128,5 млн грн;

активы – 1,87 млрд грн;

обязательства – 1,26 млрд грн.

Напомним, американская вакцина от COVID-19 компании Moderna в ходе исследования показала наивысшую степень защиты от "Дельта" штамма коронавируса.

Ранее Фокус опубликовал алгоритм действий для желающих вакцинироваться.