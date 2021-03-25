В Украину отправлена первая партия китайской вакцины против коронавируса

Всего у Sinovac Biotech закуплено 1,915 млн доз вакцины.

Первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцин против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech отправлены в Украину 25 марта. Об этом сообщило посольство Украины в Китае.

"Эта инактивированная вакцина 10 марта была зарегистрирована Министерством здравоохранения Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердивших ее эффективность и безопасность, и сейчас уже применяется в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины", которое является заказчиком вакцины, заявили, что не могут ее принять, поскольку компания-поставщик "Лекхим" не предоставила им необходимые документы.

Также отмечается, что "Лекхим" нарушила срок поставки более чем на 30 календарных дней, из-за чего ей, согласно договору, придется заплатить штраф в размере 7% от стоимости продукции.

Кроме того, "Медзакупки" до сих пор не получили подтверждения от Минздрава касательно того, что эффективность препарата CoronaVac составляет не менее 70%.

В письме "Лекхим" от 24 марта говорится, что о поставках первой партии вакцины компания предупредила "Медицинские закупки" еще 4 марта, но там до сих не подтвердили готовность ее принять и не сообщили место доставки. "В случае неготовности "Медицинских закупок" принять вакцину CoronaVac в рамках исполнения бюджетной программы "Лекхим" рассмотрит возможность передачи вакцины учреждениям здравоохранения", — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Украина получит по контракту с Sinovac Biotech 5 млн доз вакцин CoronaVac, из них 1,9 млн доз по государственной закупке. Первую партию должна была доставить до 7 марта украинская фармацевтическая компания "Лекхим", которая стала партнером китайского производителя. Недавно ей пригрозили штрафами за несоблюдение сроков, прописанных в контракте. У компании могут забирать 0,1% от стоимости груза за каждый день просрочки.

Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину CoronaVac. Об этом заместитель министра Игорь Иващенко объявил во время брифинга 10 марта. По словам чиновника, Минздрав принял решение после проверки документов и изучения материалов, предоставленных компанией Sinovac, в частности клинических исследований по безопасности и эффективности вакцины.

Клинические испытания CoronaVac уже провели в нескольких странах, они показали разную эффективность препарата. Эффективность в Индонезии составила 65,3%, а во время тестирования в Бразилии — всего 50,4%. Исследования в Турции показали эффективность вакцины в 91,5%, однако ее протестировали всего 3,4 тысячи человек.