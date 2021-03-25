В Україну відправлено першу партію китайської вакцини проти коронавірусу

Всього у Sinovac Biotech закуплено 1,915 млн доз вакцини.

Перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцин проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech відправлена в Україну 25 березня. Про це повідомило посольство України в Китаї.

"Ця інактивовану вакцину 10 березня зареєстрували у Міністерстві охорони здоров'я України, вона пройшла всі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердили її ефективність і безпеку, і зараз вже застосовують в КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня у державному підприємстві "Медичні закупівлі України", яке є замовником вакцини, заявили, що не можуть її прийняти, оскільки компанія-постачальник "Лекхім" не надала їм необхідні документи.

Також наголошується, що "Лекхім" порушила термін поставки більш ніж на 30 календарних днів, через що їй, згідно з договором, доведеться заплатити штраф розміром 7% від вартості продукції.

Крім того, "Медзакупівлі" досі не отримали підтвердження від Міністерства охорони здоров'я щодо того, що ефективність препарату CoronaVac становить не менше 70%.

У листі "Лекхім" від 24 березня говориться, що про постачання першої партії вакцини компанія попередила "Медичні закупівлі" ще 4 березня, але там досі не підтвердили готовність її прийняти і не повідомили місце доставки. "У випадку неготовності "Медичних закупівель" прийняти вакцину CoronaVac у межах виконання бюджетної програми "Лекхім" розгляне можливість передачі вакцини установам охорони здоров'я", — йдеться в листі.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає за контрактом з Sinovac Biotech 5 млн доз вакцин CoronaVac, з них 1,9 млн доз за державною закупівлею. Першу партію повинна була доставити до 7 березня українська фармацевтична компанія "Лекхім", яка стала партнером китайського виробника. Нещодавно їй пригрозили штрафами за недотримання термінів, прописаних в контракті. У компанії можуть забирати 0,1% від вартості вантажу за кожен день прострочення.

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало в Україні вакцину CoronaVac. Про це заступник міністра Ігор Іващенко оголосив під час брифінгу 10 березня. За словами чиновника, МОЗ ухвалив рішення після перевірки документів і вивчення матеріалів, наданих компанією Sinovac, зокрема клінічних досліджень з безпеки та ефективності вакцини.

Клінічні випробування CoronaVac вже провели в кількох країнах, вони показали різну ефективність препарату. Ефективність в Індонезії склала 65,3%, а під час тестування в Бразилії — всього 50,4%. Дослідження в Туреччині показали ефективність вакцини 91,5%, проте її протестували всього 3,4 тисячі осіб.