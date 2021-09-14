У Харкові планують виробляти китайську вакцину CoronaVac (фото)

Виробник вакцини компанія Sinovac Biotech уже ліцензував її розлив у низці країн світу.

Харківське підприємство групи "Лекхім" у 2022 році планує запустити виробництво вакцин у наповнених шприцах. Зокрема, можуть вироблятися і вакцини проти коронавірусу. Про це повідомила пресслужба міськради.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

У це виробництво буде інвестовано 25-30 млн євро.

Повідомляється, що в Харкові вироблятиметься вакцина CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac Biotech. У 2021 році група "Лекхім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.

Зазначимо, Sinovac Biotech 1 квітня заявила, що з початком дії третього заводу з виробництва вакцин від коронавірусу вона буде здатна випускати до 2 млрд доз препаратів на рік. Новий завод у Пекіні тоді почав культивувати клітини, в яких буде вирощуватися коронавірус.

Станом на 1 квітня, понад 200 млн доз вакцини CoronaVac, враховуючи напівфабрикати, було поставлено в 27 країн і регіонів світу, враховуючи Китай.

На початку вересня використання вакцини CorornaVac, виробленої в Бразилії було призупинене місцевим регулятором. Причиною назване те, що у місцевого підприємства не було дозволу на розлив цього препарату.

Група "Лекхім" існує з 1992 року. Зараз вона виробляє майже 200 найменувань лікарських препаратів, які продаються в аптеках України й експортуються в 35 країн.

У травні цього року держпідприємство "Медичні закупівлі України" подало позов до суду про стягнення пені з групи "Лекхім", оскільки та протермінувала поставки вакцини китайської Sinovac Biotech.

Раніше група стала представником китайської Sinovac в Україні. У цілому вона законтрактувала 5 млн доз вакцини. Перша партія препарату прибула в Україну 25 березня, хоча за умовами контракту це повинно було статися на початку місяця.

Згідно з даними системи Prozorro, тендер на поставку вакцин виграло ПрАТ "Лекхім".

Ця компанія заснована в 2002 році, зареєстрована в Києві. Основний вид діяльності — оптова торгівля фармацевтичними товарами. Такі дані наводить ресурс Opendatabot.

Директором і 100-відсотковим бенефеціаром компанії зараз є Валерій Печаєв. До 2020 року бенефіціарними власниками були дев'ять осіб.

Фінансова звітність компанії за 2020 рік:

дохід — 1,77 млрд грн;

чистий прибуток — 128,5 млн грн;

активи — 1,87 млрд грн;

зобов'язання — 1,26 млрд грн.

Нагадаємо, американська вакцина від COVID-19 компанії Moderna в процесі дослідження показала найвищий ступінь захисту від "Дельта" штаму коронавірусу.

Раніше Фокус опублікував алгоритм дій для охочих вакцинуватися.