Киевского блогера не пустили в ТРЦ в рыцарских доспехах (видео)

При попытке зайти в холл охранники заявили блогеру Антону Мурафе, что он "не проходит по дресс-коду".

Киевского блогера Антона Мурафу не пустили в один из торгово-развлекательных центров Киева. Соответсвующее видео пранкер опубликовал на своей странице в Instagram.

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На этот раз Мурафа был одет в доспехи средневекового рыцаря, сделанного из металла. Из-за этого, когда он проходил через металлоискатель, система загоралась красным. Блогер попытался убрать телефон из рук, но это не помогло. Рамка по-прежнему на него реагировала. После этого охранник сказал, что не может пропустить его:

"Я вас не могу пропустить. Потому что вы не проходите по нашему дресс-коду. В принципе мне нравится все, но, понимаете, если бы эта была моя хата, то я бы вас пригласил, а так…".

После этого Мурафа сделал еще несколько попыток пройти, но охранники также заявляли, что в таком костюме нельзя пройти в ТРЦ.

"Я не думал что в 21 веке все еще может быть дискриминация рыцарей из-за внешнего вида…", — подписал публикацию блогер.

Напомним, в Австралии сорока атаковала и повалила на землю дрон, вероятнее всего решив, что он составляет угрозу для нее.

Отметим, что украинский фудблогер Vanzai пострадал во время приготовление огромной конфеты. Он получил ожоги лица из-за взрыва карамели на плите.

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