Київського блогера не пустили в ТРЦ у лицарських обладунках (відео)

При спробі зайти в хол охоронці заявили блогеру Антону Мурафі, що він "не проходить за дрес-кодом".

Київського блогера Антона Мурафу не пустили в один із торгово-розважальних центрів Києва. Відповідне відео пранкер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Цього разу Мурафа був одягнений в обладунки середньовічного лицаря, зробленого з металу. Через це, коли він проходив через металошукач, система спалахувала червоним. Блогер спробував прибрати телефон із рук, але це не допомогло. Рамка, як і раніше, на нього реагувала. Після цього охоронець сказав, що не може пропустити його:

"Я вас не можу пропустити. Тому що ви не проходите за нашим дрес-кодом. У принципі мені подобається все, але, розумієте, якби ця була моя хата, то я б вас запросив, а так...".

Після цього Мурафа зробив ще кілька спроб пройти, але охоронці також заявляли, що в такому костюмі не можна пройти в ТРЦ.

"Я не думав що в 21 столітті все ще може бути дискримінація лицарів через зовнішній вигляд..." — підписав публікацію блогер.

Нагадаємо, в Австралії сорока атакувала і повалила на землю дрон, найімовірніше вирішивши, що він загрожує їй.

Зазначимо, що український фудблогер Vanzai постраждав під час приготування величезної цукерки. Він отримав опіки обличчя через вибух карамелі на плиті.

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