Под Киевом мужчина "отомстил за гараж", разрисовав памятник борцам за независимость Украины

Житель Белой Церкви после акта вандализма отправился к себе домой, где его вскоре и задержали патрульные.

В Белой Церкви мужчина разрисовал с баллончика памятник, посвященный героям борьбы за независимость Украины. Свои действия мужчина аргументировал тем, что когда-то ему "разукрасили" гараж и он таким образом решил "выплеснуть старые обиды". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. Почему выбор пал именно на эту скульптуру, мужчина объяснить не смог.

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Утром в субботу, 18 сентября, местная жительница обратилась к правоохранителям с информацией о том, что неизвестный мужчина разрисовал из баллончика памятник в виде зеркального шара, который установили в честь борцов за независимость страны на улице Героев Небесной Сотни. После акта вандализма нарушитель сел в свой автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранителям удалось установить личность мужчины и вскоре патрульные задержали его по месту жительства. Вандала привезли обратно к испорченному им памятнику для дачи объяснений. Нарушителем оказался 30-летний житель Белой Церкви. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правовую квалификацию инциденту правоохранители изберут позже.

[ + – ] Месть за гараж: под Киевом мужчина разрисовал памятник героям борьбы за независимость Украины

Напомним, на День независимости Украины мужчина облил себя и флагшток возле здания КГГА краской. Свой поступок он аргументировал тем, что хотел привлечь к себе внимание. Полиция же открыла по факту инцидента уголовное производство за "хулиганство".

В феврале краской облили памятник Степану Бандере во Львове. Впрочем, памятник вскоре отмыли, а нарушителей задержали.