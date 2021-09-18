Під Києвом чоловік "помстився за гараж", розмалювавши пам'ятник борцям за незалежність України

Житель Білої Церкви після акту вандалізму відправився до себе додому, де його незабаром і затримали патрульні.

У Білій Церкві чоловік розмалював з балончика пам'ятник, присвячений героям боротьби за незалежність України. Свої дії чоловік аргументував тим, що колись йому "прикрасили" гараж і він таким чином вирішив "виплеснути старі образи". Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області. Чому вибір припав саме на цю скульптуру, чоловік пояснити не зміг.

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Вранці в суботу, 18 вересня, місцева жителька звернулася до правоохоронців з інформацією про те, що невідомий чоловік розмалював з балончика пам'ятник у вигляді дзеркальної кулі, який встановили на честь борців за незалежність країни на вулиці Героїв Небесної Сотні. Після акту вандалізму порушник сів у свій автомобіль і зник в невідомому напрямку.

Правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка і незабаром патрульні затримали його за місцем проживання. Вандала привезли назад до зіпсованого ним пам'ятника для дачі пояснень. Порушником виявився 30-річний житель Білої Церкви. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правову кваліфікацію інциденту правоохоронці оберуть пізніше.

[ + – ] Помста за гараж: під Києвом чоловік розмалював пам'ятник героям боротьби за незалежність України

Нагадаємо, на День незалежності України чоловік облив себе і флагшток біля будівлі КМДА фарбою. Свій вчинок він аргументував тим, що хотів привернути до себе увагу. Поліція ж відкрила за фактом інциденту кримінальне провадження за "хуліганство".

У лютому фарбою облили пам'ятник Степану Бандері у Львові. Втім, пам'ятник незабаром відмили, а порушників затримали.