Секс-шоп в Украине или почему украинцы боятся интимных товаров

Часто ли в Украине покупают интимные аксессуары для секса и всевозможные игрушки для взрослых, много ли таких людей и не считают ли они подобные забавы извращением. Судя по объему рынка интимных товаров и количеству секс-шопов в Украине, можно уверенно ответить – таких людей много, практически каждый хотя бы задумывался о покупке чего-то такого с "перчинкой", и никто из них не считает это чем-то запредельным. Это норма – так говорят сексологи и добавят – необходимая каждому норма.

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О том, чего боятся рядовые украинцы, посещая секс-шоп, что их удивляет и смешит, знают консультанты интернет-магазина интимных товаров "Tochka G", которые в анонимном режиме отвечают на все даже самые странные вопросы рядовых покупателей.

Такие вопросы не каждый задаст в реальном секс-шопе, глядя в глаза продавцу. Мы пообщались с консультантами он-лайн магазина товаров для взрослых и собрали все распространенные заблуждения, мифы, фобии и предрассудки, чтобы попытаться хоть немного изменить это странное стереотипное представление об индустрии секс-игрушек и эротических игр.

Я не извращенец – я нормальный человек, как и все

Даже в сухом тексте сообщений в окошке он-лайн помощника чувствуется неуверенность и некий стыд человека, который хочет, возможно, впервые купить нечто такое, что ему кажется запредельно постыдным и извращенным. Никто об этом не говорит вслух, а значит, складывается впечатление, что таких людей нет, а я один не белом свете такой вот извращенец. Но этому противоречит хотя бы жесткая конкуренция среди секс-шопов на украинском рынке. Никто бы не работал и не развивал бы целые сети, если бы целевая аудитория была столь малой.

Консультируя покупателей, мы нередко удивляемся глубине тьмы в разумах рядовых жителей Украины относительно темы интимных товаров и секс-игрушек. Более того, работая со своими оптовыми поставщиками мы узнали еще одну шокирующую правду – даже они не до конца понимают назначение и преимущества той или иной игрушки для секса, лубриканта или интимного аксессуара.

Все это печально, и речь не столько о желании увеличить продажи, сколько о замкнутости людей, ограниченности их сексуального мира, их интимной скованности и закомплексованности. А ведь именно хороший секс – это залог крепкой семьи, отличного самочувствия и безупречного психического здоровья.

Чем больше ментально здоровых и удовлетворенных людей в стране, чем больше крепких ячеек общества, тем больше макроэкономический рост государства. Вот такой вот вывод. Пора принимать госпрограмму – "Всем по мастурбатору, вибратору и хорошему лубриканту, чтобы вытащить страну из кризиса!". Это шутка, хотя в каждой шутке есть только доля юмора.

Секс-шоп не только для одиноких

Еще одно частое заблуждение, с которым мы сталкиваемся во время он-лайн консультаций, – интимные товар предназначены только для самоудовлетворения наедине. Секс шоп – это не только вибраторы, фаллоимитаторы, мастурбаторы и надувные секс-куклы. Это огромные возможности для расширения границ своей собственной сексуальности, исследования эрогенной чувствительности своего партнера и отличный способ разнообразить свою семейную постельную жизнь.

Часто люди искренне удивляются тому, что в каталоге есть секс-игрушки для двоих, которые помогают паре уйти от банального исполнения супружеского долга и начать по-настоящему наслаждаться близостью друг с другом.

· Кто-то с удивлением узнает о костюмах для ролевых игр, с которыми можно воплотить в жизнь давнюю эротическую фантазию.

· Кого-то приятно удивляют возможности эрекционного кольца с вибропулей и стимулятором клитора, когда во время полового акта дополнительную стимуляцию испытывают оба партнера, взлетая на крыльях неведомого до этого оргазма.

· Кому-то кажется фантастическим изобретением смарт-игрушки, которые подключаются к интернету и управляются партнерами, находящимися в разных городах или странах.

· Мужчины только после нашей консультации понимают, что массажер простаты – это не извращенная фантазия геев, а распространенный среди мужчин традиционной ориентации инструмент для укрепления эрекции, усиления чувствительности во время секса и профилактики проблем с сексуальным здоровьем.

· Женщины удивлены, что можно быть сексапильной даже при несовершенных формах и легко вернуть утраченную за годы брака страсть. Достаточно лишь одеть соблазнительной белье, создать соответствующую атмосферу с помощью ароматических свечей с феромонами и сделать мужу эротический массаж с маслами.

· Пары часто просто в шоке от того, что есть смазка для орального секса. "Зачем? Там и так есть слюна! А она не ядовитая?" – часто слышим мы. Она из пищевых компонентов, а на вопрос "Зачем?" ответим – попробуйте и все сами поймете, ведь до этого у вас, наверняка, был не оральный секс, а его имитация в качестве прелюдии.

Удивляются и одинокие

Люди, ищущие новые грани удовольствия от самоудовлетворения, с удивлением обнаруживают для себя массу интересных новинок индустрии товаров для секса. В сознании большинства одиноких женщин застряли простейшие вибраторы и фаллоимитаторы. О том, что такие игрушки могут быть максимально реалистичными, повторяя не только форму и рельеф полового органа, но и тактильные ощущения, схожие на прикосновения к коже человека, они даже и не догадывались. Я уже и не говорю об имитации семяизвержения.

Одинокие мужчины менее склонны к покупкам секс-игрушек для самоудовлетворения, чем женщины, но и у них представления об этом крайне ограничены – мастурбатор и надувная секс-кукла. Искреннее удивление у них вызывает предложенные нами смарт-мастурбаторы, которые подключаются к планшету, на котором играет откровенное видео, а система подвижных стимуляторов повторяет все то, что делает на экране актриса.

Подарок на день влюбленных

Это особый день, когда мы в своем общении с покупателями, предлагаем им по-новому взглянуть на подарки для своих любимых. Конфеты и букеты – это все стандартно и, возможно, несколько обязательно. Но вы взгляните на ситуацию нестандартно. Ведь это не восьмое марта и не подарок главному бухгалтеру на работе. Это ваша личная жизнь и украсить ее можно не только цветами и шампанским.

Что обо мне подумает курьер или моя консьержка?

А вот это самый главный и самый распространенный комплекс, с которым каждому консультанту он-лайн секс-шопа приходится буквально бороться. Да ничего о вас никто не подумает. Каждая посылка отправляется в непрозрачной упаковке, на ней нет никаких компрометирующих логотипов, названий магазина или описаний содержимого. Все предельно конфиденциально, а ваша консьержка не отличит такую посылку и курьера от любого другого доставщика. Да и сам курьер не знает, что он доставляет, ведь это просто сторонняя курьерская служба.

Слушайте себя и свои желания

Практически каждому нашему покупателю во время консультаций мы говорим одно и то же – следуйте своим желания и фантазиям. Любая эротическая фантазия – это не извращение, если только она не принимает маниакальный характер и не наносит вред окружающим. Не нужно ходить в латексном костюме с кляпов во рту в булочную, не играйте фаллоимитатором в офисе, не избивайте плеткой для БДСМ прохожих на улице. А в остальном все, что происходит в вашей спальне – это ваше дело и никого более не касается.

Уж поверьте нам, работникам секс-шопа, такими игрушками балуются практически все – от скромной учительницы бальзаковского возраста, до сексапильной модели с подиума, от студента и токаря на заводе, до большого бизнесмена и политика высшего ранга. Наслаждайтесь жизнью, любите друг друга и бережно относитесь к эротическим фантазиям любимого человека.