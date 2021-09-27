Статистика коронавируса на 27 сентября: 3007 новых случаев, 1478 госпитализаций

Под ковидных больных в стране сейчас выделены 39 957 коек. Они заполнены на 41%.

За сутки 27 сентября в Украине зафиксировано 3 007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 208, медработников – 32). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 3 007 человек;

госпитализированы – 1 478;

умерли – 94;

выписаны из больниц – 952.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 41%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 39 957 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

19 сентября – 1 255;

20 сентября – 1 086;

21 сентября – 2 175;

22 сентября – 2 070;

23 сентября – 2 060;

24 сентября – 2 035;

25 сентября – 2 325.

Статистика смертности за последние семь дней:

19 сентября – 44; 20 сентября – 137; 21 сентября – 105; 22 сентября – 123; 23 сентября – 140; 24 сентября – 133; 25 сентября – 69.

За минувшие сутки в Украине проведено 26 912 тестирований, среди которых:

методом ПЦР – 13 202;

методом ИФА – 2 688;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 11 022.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Днепропетровская обл. – 371 случай;

Черновицкая обл. – 282;

Львовская обл. – 241;

Харьковская обл. – 233;

Тернопольская обл. – 180.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 395 404 человек;

умерли – 55 720;

проведено ПЦР-тестов – 12 710 080.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 16 764 ковид-пациента, рост показателя – 38%. Число суточных госпитализаций выросло на 31%.

[ + – ] Количество пациентов в больницах. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Количество летальных случаев. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Недельная динамика. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Новые случаи. Автор: Евгений Истребин

Сопоставление графиков новых случаев и числа пациентов в больницах показывает, что для выходного дня (воскресенья) в Украине зафиксировано очень много летальных случаев, считает аналитик.

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 37 153 человека. Из них вторую дозу получили 15 317 человек.

С начала прививочной кампании привиты 6 781 527 человек, из них полностью иммунизированы – 5 458 838, первую дозу вакцины получили 6 781 525 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине все желающие могут присоединиться к клиническим испытаниям лекарств против COVID-19.

Также мы писали, что по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, если большинство украинцев вакцинируются до конца декабря, то весной 2022 года карантинные ограничения могут быть отменены.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, "Дельта" штамм коронавируса стал сильнее и вытеснил другие мутации коронавируса.