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Статистика коронавірусу станом на 27 вересня: 3 007 нових випадків, 1 478 госпіталізацій

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коронавірус, лікарня, лікар,
Фото: Скріншот | Лікар у коронавірусному відділенні

Під ковідних хворих у країні зараз виділені 39 957 ліжок. Вони заповнені на 41%.

За добу 27 вересня в Україні зафіксовано 3 007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 208, медпрацівників — 32). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

Всього за минулу добу в Україні:

  • захворіли — 3 007 людей;
  • госпіталізовані — 1 478;
  • померли — 94;
  • виписані з лікарень — 952.

Заповненість ковідних лікарень в цілому по Україні становить 41%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 39 957 ліжок.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

  • 19 вересня — 1 255;
  • 20 вересня — 1 086;
  • 21 вересня — 2 175;
  • 22 вересня — 2 070;
  • 23 вересня — 2 060;
  • 24 вересня — 2 035;
  • 25 вересня — 2 325.

Статистика смертності за останні сім днів:

  1. 19 вересня — 44;
  2. 20 вересня — 137;
  3. 21 вересня — 105;
  4. 22 вересня — 123;
  5. 23 вересня — 140;
  6. 24 вересня — 133;
  7. 25 вересня — 69.

За минулу добу в Україні проведено 26 912 тестувань, серед яких:

  • методом ПЛР — 13 202;
  • методом ІФА — 2 688;
  • експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 11 022.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

  • Дніпропетровська область — 371 випадок;
  • Чернівецька область — 282;
  • Львівська область — 241;
  • Харківська область — 233;
  • Тернопільська область — 180.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 395 404 осіб;
  • померли — 55 720;
  • проведено ПЛР-тестів — 12 710 080.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що в лікарнях перебувають 16 764 ковід-пацієнти, зростання показника — 38%. Кількість добових госпіталізацій зросла на 31%.

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Кількість пацієнтів у лікарнях. Автор: Євген Істребін
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Кількість летальних випадків. Автор: Євген Істребін
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Тижнева динаміка. Автор: Євген Істребін
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Нові випадки. Автор: Євген Істребін

Зіставлення графіків нових випадків і кількості пацієнтів у лікарнях показує, що для вихідного дня (неділі) в Україні зафіксовано дуже багато летальних випадків, вважає аналітик.

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 37 153 особи. З них другу дозу отримали 15 317 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 781 527 осіб, із них повністю імунізовані — 5 458 838, першу дозу вакцини отримали 6 781 525 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Україні всі охочі можуть приєднатися до клінічних випробувань ліків проти COVID-19.

Також ми писали, що за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, якщо більшість українців вакцинуються до кінця грудня, то навесні 2022 року карантинні обмеження можуть бути скасовані.

Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, "Дельта" штам коронавірусу став сильнішим і витіснив інші мутації коронавірусу.