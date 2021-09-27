Статистика коронавірусу станом на 27 вересня: 3 007 нових випадків, 1 478 госпіталізацій
Під ковідних хворих у країні зараз виділені 39 957 ліжок. Вони заповнені на 41%.
За добу 27 вересня в Україні зафіксовано 3 007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 208, медпрацівників — 32). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Всього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 3 007 людей;
- госпіталізовані — 1 478;
- померли — 94;
- виписані з лікарень — 952.
Заповненість ковідних лікарень в цілому по Україні становить 41%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 39 957 ліжок.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 19 вересня — 1 255;
- 20 вересня — 1 086;
- 21 вересня — 2 175;
- 22 вересня — 2 070;
- 23 вересня — 2 060;
- 24 вересня — 2 035;
- 25 вересня — 2 325.
Статистика смертності за останні сім днів:
- 19 вересня — 44;
- 20 вересня — 137;
- 21 вересня — 105;
- 22 вересня — 123;
- 23 вересня — 140;
- 24 вересня — 133;
- 25 вересня — 69.
За минулу добу в Україні проведено 26 912 тестувань, серед яких:
- методом ПЛР — 13 202;
- методом ІФА — 2 688;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 11 022.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Дніпропетровська область — 371 випадок;
- Чернівецька область — 282;
- Львівська область — 241;
- Харківська область — 233;
- Тернопільська область — 180.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 395 404 осіб;
- померли — 55 720;
- проведено ПЛР-тестів — 12 710 080.
Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що в лікарнях перебувають 16 764 ковід-пацієнти, зростання показника — 38%. Кількість добових госпіталізацій зросла на 31%.
Зіставлення графіків нових випадків і кількості пацієнтів у лікарнях показує, що для вихідного дня (неділі) в Україні зафіксовано дуже багато летальних випадків, вважає аналітик.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 37 153 особи. З них другу дозу отримали 15 317 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 781 527 осіб, із них повністю імунізовані — 5 458 838, першу дозу вакцини отримали 6 781 525 осіб.
Раніше повідомлялося, що в Україні всі охочі можуть приєднатися до клінічних випробувань ліків проти COVID-19.
Також ми писали, що за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, якщо більшість українців вакцинуються до кінця грудня, то навесні 2022 року карантинні обмеження можуть бути скасовані.
Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, "Дельта" штам коронавірусу став сильнішим і витіснив інші мутації коронавірусу.