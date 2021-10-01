Очереди, штрафы, подорожание: что принесут Украине новые правила продажи алкоголя

Рестораторов ждут новые расходы, а возможно и штрафы. Покупателям алкоголя нужно приготовиться стоять в очередях и делить с бизнесом затраты на покупку сканеров и обновление ПО. А все потому, что в Украине с 1 октября начинают действовать новые правила продажи алкоголя.

С 1 октября в Украине начинают действовать новые правила продажи алкоголя. В частности, продавцов обязали указывать в чеках штрих-коды марки акцизного налога реализованных спиртных напитков — этого требуют нормы приказа Министерства финансов №329.

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Фокус пообщался с отраслевыми экспертами Максимом Тютюнниковым и Оксаной Кандаловой, и узнал, какие изменения новая система несет для продавцов и покупателей алкоголя.

Новые правила продажи алкоголя: для чего их ввели

Глава правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максим Тютюнников в комментарии Фокусу отмечает, что нововведения прописывались как инструмент для борьбы с теневым рынком алкоголя.

"Это касается в большей мере маленьких магазинов, баров, и т.д. Дело в том, что небольшие торговые точки в основном покупали нелегальный алкоголь, который не облагался налогом, что практически на 30% дешевле, чем у официальных поставщиков. Поскольку теперь каждая бутылка легального алкоголя и акциз на него будет иметь свой код, то продажа нелегального алкоголя будет невозможна, такие сведения сразу отобразятся в налоговой", — рассказывает руководитель Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева.

Впрочем, говорит Тютюнников, по оценкам экспертов, в Украине и так около половины рынка алкогольной продукции находится в тени именно из-за чрезмерного налогообложения.

"Уровень фискализации алкогольных напитков в Украине — один из самых высоких в мире. В Европе размер такого налогообложения составляет в среднем 25%, у нас же налог на уровне производителя составляет 43%, не считая еще +5% розничного акцизного налога с каждой легально проданной бутылки. Вполне вероятно, что новая система ухудшит ситуацию с теневым рынком в Украине, и следует найти другой выход из этой ситуации", — предполагает Тютюнников.

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Можно ли проследить путь каждой акцизной марки?

Глава комитета налогов и бухгалтерского учета Украинской ресторанной ассоциации Оксана Кандалова в комментарии Фокусу говорит, что логики во введении новой системы не видит.

В Украине около половины рынка алкогольной продукции находится в тени

"На сегодняшний день нет механизма отслеживания каждой акцизной марки. Марка появляется, когда алкоголь ввозится в страну, после его растаможивания. Либо когда украинский производитель ее наклеивает. Далее весь путь акцизной марки теряется. Когда, например, оптовые поставщики продают алкоголь, нигде не фиксируется, под какой маркой каждая бутылка ушла. В первичных документах фиксируется наименование алкоголя, количество, могут вписать штрих-код товара. Но как отследить движение акцизной марки — непонятно", — рассказывает Кандалова.

К тому же, говорит ресторатор, контролирующие органы не смогут проверить, в какой момент был откупорен алкоголь.

"Мы можем заранее все открыть — и по состоянию на 1 октября он будет стоять открытым. Неизвестно, как они смогут что-то доказать. Логики никакой нет. Не было согласований с бизнесом или каких-то слушаний. Такие правила придумывают просто оторванные от бизнеса люди", — полагает Оксана Кандалова.

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Продажа алкоголя в Украине с 1 октября: с какими проблемами столкнутся продавцы и предприниматели

Максим Тютюнников в комментарии Фокусу предполагает, что поначалу, пока не будет выработан алгоритм, у реализаторов спиртных напитков из-за новой системы возникнут трудности.

"Дело в том, что для реализации такой процедуры продажи алкогольных напитков необходимо изменить программное обеспечение, но разработчики РРО (регистраторов расчетных операций, "терминалов". — Ред.) еще не обновили его под новые требования. Более того, либо точка продажи будет иметь сканер, который считывает штрих-код акцизной марки, либо продавец должен вводить код вручную", — рассказывает Тютюнников.

Для считывания акцизных марок рестораторам придется покупать сканеры — по цене 1,5-2,5 тыс. грн

Оксана Кандалова дополняет: государственные ведомства — в том числе Государственная фискальная служба — не предоставили никаких официальных разъяснений о том, как внедрять в жизнь нововведения.

"Неизвестно, какая будет за это ответственность. Неизвестен полный механизм: каким образом мы это должны осуществлять, каким образом контролирующие органы будут это проверять", — рассказывает ресторатор.

Какие сложности в продаже алкоголя связаны с ПО?

"Очень многие виды специфического программного обеспечения, написанные под ресторанный бизнес в Украине, на данный момент еще не обновлены. Поэтому неизвестно, как с 1 октября будут продаваться алкогольные изделия в ресторанах", — говорит Кандалова.

Представительница Украинской ресторанной ассоциации рассказывает, что на текущий момент новое программное обеспечение проходит стадию тестирования и только после его завершения обновления предоставят заведениям.

"И только потом уже рестораторы смогут вносить туда информацию. То есть произойдет задержка в этом всем. Сейчас при всем своем желании мы не можем вносить в чеки требуемую информацию", — подчеркивает Кандалова.

Еще одной трудностью, с которой столкнутся заведения, по словам ресторатора, является то, что акцизная марка на каждой бутылке алкогольного напитка индивидуальная и заранее внести информацию о них в систему нельзя.

"То есть в момент продажи каждой позиции алкогольных блюд необходимо будет вносить акцизную марку непосредственно той бутылки, из которой будет получена порция алкоголя. Плюс сложность еще и с ручным внесением. Акцизные марки имеют цифры и буквы латинские. А кассовые аппараты доработали так (а их все нужно было доработать, чтобы реализовать нововведения), что они считывают только кириллицу", — рассказывает Кандалова.

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Нужны ли специальные сканеры и сколько они стоят?

Практически все кассовые аппараты в ресторанной отрасли, говорит Кандалова, не оборудованы сканерами, потому владельцам заведений придется покупать дополнительные устройства для считывания акцизных марок.

"Мне сообщили, что в одном из центров сервисного обслуживания кассовых аппаратов сканеров нет. Те, которые были, разобрали. Как обычно, коллапс. Стоимость тех сканеров, о которых мы узнавали — 1,5-2,5 тыс. гривен. Может быть, в супермаркетах, если у них до этого было сканирование товаров, кассиры смогут использовать те сканераы, которые уже есть", — рассказывает Кандалова.

Любой бизнес, если он несет затраты, перекладывает их на конечного потребителя.

Говоря о проблемах, с которой могут столкнуться заведения, ресторатор называет штрафные санкции.

"Юристы, с которыми я общалась, считают, что, поскольку с 1 октября обязательно нужно указывать в чеках акцизную марку, будут санкции за отсутствие одного из реквизитов. Это 10% от стоимости проданного алкоголя за первичное нарушение и 50% за каждое последующее", — отмечает Оксана Кандалова.

Новые правила продажи алкоголя: что поменяется для покупателей с 1 октября

Оксана Кандалова в комментарии Фокусу подчеркивает, что с началом работы новой системы реализации спиртных напитков посетителей заведений ждут задержки.

"Обслуживание гостей будет занимать больше времени. Если ранее официант принимал заказ и пробивал его в программе, то сейчас этого недостаточно. Этот заказ нужно будет передать бармену. А он подумает, сколько каких бутылок нужно откупорить. И перед этим еще нужно отсканировать марку. И делать это нужно до откупоривания, иначе она порвется", — говорит Кандалова.

Также представительница Украинской ресторанной ассоциации отмечает, что внедрение новой системы повлечет за собой дополнительные затраты для ресторанов, в том числе — на приобретение сканеров и обновление ПО.

"Любой бизнес, если он несет затраты, перекладывает их на конечного потребителя", — подчеркивает ресторатор.

Кроме того, говорит Кандалова, неизвестно, смогут ли с 1 октября все посетители заведений выпить алкоголь.

"Возможно, только тот, который был заранее раскупорен. Или со старыми акцизными марками, которые действовали до 2021 года. С ними разрешено продавать", — рассуждает Кандалова.

На акцизных марках - цифры и латинские буквы. А кассовые аппараты считывают только кириллицу

Максим Тютюнников считает, что для покупателей алкогольных напитков с новой системой их реализации ничего не поменяется — кроме времени обслуживания. Он подчеркивает, что ранее вряд ли кто-то из потребителей задумывался, какие конкретно сведения указывалась в расчетных документах.

"Просто в чеки будет добавлена новая информация, и от этого стоимость алкоголя никаким образом не изменится. Но давайте рассмотрим ситуацию, когда продавец будет вводить код в ручную: вечер выходного дня, час пик, на кассе стоит очередь из десяти человек, каждый взял по три бутылки разного алкоголя. И продавец должен с каждой бутылки ввести десятизначный код. И хорошо, если он не ошибется в цифре. А иначе придется отменять товар и вводить заново", — резюмирует глава правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева.

Ранее Фокус сообщал, что новые правила реализации алкоголя не коснутся некоторых старых акцизных марок, в которых используется кириллица. Вносить в чеки такие коды необходимости нет.

Также Фокус рассказывал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается разрешить продажу спиртного и сигарет только в специализированных магазинах. На текущий момент документ находится на рассмотрении у парламентского Комитета.