Черги, штрафи, подорожчання: що принесуть Україні нові правила продажу алкоголю

Рестораторів чекають нові витрати, а, можливо, і штрафи. Покупцям алкоголю потрібно приготуватися стояти в чергах і ділити з бізнесом витрати на купівлю сканерів і оновлення ПЗ. А все тому, що в Україні з 1 жовтня починають діяти нові правила продажу алкоголю.

З 1 жовтня в Україні починають діяти нові правила продажу алкоголю. Зокрема, продавців зобов'язали вказувати в чеках штрих-коди марки акцизного податку реалізованих спиртних напоїв — цього вимагають норми наказу Міністерства фінансів №329.

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Фокус поспілкувався з галузевими експертами Максимом Тютюнниковим і Оксаною Кандаловою, і дізнався, які зміни нова система несе для продавців і покупців алкоголю.

Нові правила продажу алкоголю: для чого їх ввели

Голова правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва Максим Тютюнников у коментарі Фокусу зазначає, що нововведення прописувалися як інструмент для боротьби з тіньовим ринком алкоголю.

"Це стосується більшою мірою маленьких магазинів, барів тощо. Справа в тому, що невеликі торгові точки в основному купували нелегальний алкоголь, який не обкладався податком, що практично на 30% дешевше, ніж в офіційних постачальників. Оскільки тепер кожна пляшка легального алкоголю і акциз на нього матимуть свій код, то продаж нелегального алкоголю буде неможливий, такі відомості відразу відобразяться в податковій", — розповідає керівник Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва.

Втім, каже Тютюнников, за оцінками експертів, в Україні і так близько половини ринку алкогольної продукції перебуває в тіні саме через надмірне оподаткування.

"Рівень фіскалізації алкогольних напоїв в Україні — один з найвищих у світі. У Європі розмір такого оподаткування становить у середньому 25%, у нас же податок на рівні виробника становить 43%, не рахуючи ще + 5% роздрібного акцизного податку з кожної легально проданої пляшки. Цілком імовірно, що нова система погіршить ситуацію з тіньовим ринком в Україні, і варто знайти інший вихід з цієї ситуації", — припускає Тютюнников.

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Чи можна простежити шлях кожної акцизної марки?

Голова комітету податків та бухгалтерського обліку Української ресторанної асоціації Оксана Кандалова в коментарі Фокусу каже, що логіки у введенні нової системи не бачить.

В Україні близько половини ринку алкогольної продукції перебуває в тіні

"На сьогодні немає механізму відстеження кожної акцизної марки. Марка з'являється, коли алкоголь ввозиться в країну, після його розмитнення. Або коли український виробник її наклеює. Далі весь шлях акцизної марки втрачається. Коли, наприклад, гуртові постачальники продають алкоголь, ніде не фіксується, під якою маркою кожна пляшка пішла. У первинних документах фіксується найменування алкоголю, кількість, можуть вписати штрих-код товару. Але як відстежити рух акцизної марки — незрозуміло", — розповідає Кандалова.

До того ж, каже рестораторка, контролювальні органи не зможуть перевірити, коли саме був відкоркований алкоголь.

"Ми можемо заздалегідь все відкрити — і станом на 1 жовтня він буде стояти відкритим. Невідомо, як вони зможуть щось довести. Логіки ніякої немає. Не було погоджень з бізнесом або якихось слухань. Такі правила придумують просто відірвані від бізнесу люди", — вважає Оксана Кандалова.

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Продаж алкоголю в Україні з 1 жовтня: з якими проблемами зіштовхнуться продавці та підприємці

Максим Тютюнников у коментарі Фокусу передбачає, що спочатку, поки не буде вироблено алгоритм, у реалізаторів спиртних напоїв через нову систему виникнуть труднощі.

"Справа в тому, що для реалізації такої процедури продажу алкогольних напоїв необхідно змінити програмне забезпечення, але розробники РРО (реєстраторів розрахункових операцій, "терміналів". — Ред.) ще не оновили його під нові вимоги. Більше того, яка точка продажу матиме сканер, що зчитує штрих-код акцизної марки, або продавець повинен вводити код вручну", — розповідає Тютюнников.

Для зчитування акцизних марок рестораторам доведеться купувати сканери — за ціною 1,5-2,5 тис. грн

Оксана Кандалова доповнює: державні відомства — зокрема Державна фіскальна служба — не надали жодних офіційних роз'яснень про те, як впроваджувати в життя нововведення.

"Невідомо, яка буде за це відповідальність. Невідомий повний механізм: яким чином ми це повинні здійснювати, яким чином контролювальні органи це перевірятимуть", — розповідає ресторатор.

Які складнощі в продажу алкоголю пов'язані з ПЗ?

"Дуже багато видів специфічного програмного забезпечення, написаного під ресторанний бізнес в Україні, наразі ще не оновлене. Тому невідомо, як з 1 жовтня будуть продаватися алкогольні вироби в ресторанах", — говорить Кандалова.

Представниця Української ресторанної асоціації розповідає, що на поточний момент нове програмне забезпечення проходить стадію тестування і тільки після його завершення оновлення нададуть закладам.

"І тільки потім уже ресторатори зможуть вносити туди інформацію. Тобто відбудеться затримка в цьому всьому. Зараз при всьому своєму бажанні ми не можемо вносити в чеки необхідну інформацію", — підкреслює Кандалова.

Ще однією проблемою, з якою зіткнуться заклади, за словами рестораторки, є те, що акцизна марка на кожній пляшці алкогольного напою індивідуальна і заздалегідь внести інформацію про них у систему не можна.

"Тобто в момент продажу кожної позиції алкогольних страв необхідно буде вносити акцизну марку безпосередньо тієї пляшки, з якої буде отримана порція алкоголю. Плюс складність ще й з ручним внесенням. Акцизні марки мають цифри і букви латинські. А касові апарати допрацювали так (а їх усі потрібно було доопрацювати, щоб реалізувати нововведення), що вони зчитують тільки кирилицю", — розповідає Кандалова.

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Чи потрібні спеціальні сканери і скільки вони коштують?

Практично всі касові апарати в ресторанній галузі, каже Кандалова, не обладнані сканерами, тому власникам закладів доведеться купувати додаткові пристрої для зчитування акцизних марок.

"Мені повідомили, що в одному з центрів сервісного обслуговування касових апаратів сканерів немає. Ті, які були, розібрали. Як завжди, колапс. Вартість тих сканерів, про які ми дізнавалися — 1,5-2,5 тис. гривень. Може, у супермаркетах, якщо в них до цього було сканування товарів, касири зможуть використовувати ті сканери, які вже є", — розповідає Кандалова.

Будь-який бізнес, якщо він несе витрати, перекладає їх на кінцевого споживача.

Говорячи про проблеми, з якими можуть зіткнутися заклади, рестораторка називає штрафні санкції.

"Юристи, з якими я спілкувалася, вважають, що, оскільки з 1 жовтня обов'язково потрібно вказувати в чеках акцизну марку, будуть санкції за відсутність одного з реквізитів. Це 10% від вартості проданого алкоголю за первинне порушення і 50% за кожне наступне", — зазначає Оксана Кандалова.

Нові правила продажу алкоголю: що зміниться для покупців з 1 жовтня

Оксана Кандалова в коментарі Фокусу підкреслює, що з початком роботи нової системи реалізації спиртних напоїв відвідувачів закладів чекають затримки.

"Обслуговування гостей буде займати більше часу. Якщо раніше офіціант приймав замовлення і пробивав його в програмі, то зараз цього недостатньо. Це замовлення потрібно буде передати бармену. А він подумає, скільки яких пляшок потрібно відкоркувати. І перед цим ще потрібно відсканувати марку. І робити це потрібно до відкупорювання, інакше вона порветься", — говорить Кандалова.

Також представниця Української ресторанної асоціації зазначає, що впровадження нової системи спричинить за собою додаткові витрати для ресторанів, зокрема — на придбання сканерів і оновлення ПЗ.

"Будь-який бізнес, якщо він несе витрати, перекладає їх на кінцевого споживача", — підкреслює рестораторка.

Крім того, каже Кандалова, невідомо, чи зможуть з 1 жовтня всі відвідувачі закладів випити алкоголь.

"Можливо, тільки той, який був заздалегідь розкоркований. Або зі старими акцизними марками, які діяли до 2021 року. З ними дозволено продавати", — міркує Кандалова.

На акцизних марках — цифри і латинські букви. А касові апарати зчитують тільки кирилицю

Максим Тютюнників вважає, що для покупців алкогольних напоїв з новою системою їхньої реалізації нічого не зміниться — крім часу обслуговування. Він підкреслює, що раніше навряд чи хтось із споживачів замислювався, які конкретно відомості вказувалася в розрахункових документах.

"Просто в чеки буде додана нова інформація, і від цього вартість алкоголю ніяким чином не зміниться. Але розгляньмо ситуацію, коли продавець буде вводити код в ручну: вечір вихідного дня, година пік, на касі стоїть черга з десятьох осіб, кожен взяв по три пляшки різного алкоголю, і продавець повинен з кожної пляшки ввести десятизначний код. І добре, якщо він не помилиться в цифрі. А інакше доведеться скасовувати товар і вводити заново", — резюмує голова правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва.

Раніше Фокус повідомляв, що нові правила реалізації алкоголю не торкнуться деяких старих акцизних марок, у яких використовується кирилиця. Вносити в чеки такі коди необхідності немає.

Також Фокус розповідав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонується дозволити продаж спиртного і сигарет тільки в спеціалізованих магазинах. Наразі документ на розгляді в парламентського Комітету.